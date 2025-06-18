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Папуа-Новая Гвинея готова принять участие в "Интервидении"

Папуа-Новая Гвинея готова принять участие в "Интервидении" - 18.06.2025, ПРАЙМ

Папуа-Новая Гвинея готова принять участие в "Интервидении"

Папуа-Новая Гвинея готова участвовать в "Интервидении" в следующем году, заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа страны, член... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T05:47+0300

2025-06-18T05:47+0300

2025-06-18T05:47+0300

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общество

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ДЖАКАРТА, 18 июн – ПРАЙМ. Папуа-Новая Гвинея готова участвовать в "Интервидении" в следующем году, заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа страны, член парламента Пауэс Паркоп. В беседе с агентством политик отметил, что Папуа-Новая Гвинея "с удовольствием" приняла бы участие в конкурсе, ставшем альтернативой политизированному "Евровидению". "У нас богатая культура и прекрасные артисты. Мы бы с радостью приняли участие в "Интервидении" в следующем году. Это возможность показать нашу культуру миру и построить еще один мост дружбы", - отметил Паркоп. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

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