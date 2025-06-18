https://1prime.ru/20250618/gvineja-858599090.html

Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к системе "Мир"

Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к системе "Мир" - 18.06.2025, ПРАЙМ

Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к системе "Мир"

Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к российской платежной системе "Мир", заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T07:45+0300

2025-06-18T07:45+0300

2025-06-18T07:45+0300

россия

экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858599090.jpg?1750221922

ДЖАКАРТА, 18 июн – ПРАЙМ. Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к российской платежной системе "Мир", заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа страны, член парламента Пауэс Паркоп. "Да, это возможно", - прокомментировал политик перспективы того, что в стране начнут принимать российскую платежную систему "Мир". Паркоп добавил, что с Центробанком страны ведется "тесная работа" по треку международного сотрудничества. "Мы уже ведем переговоры о прямой конвертации валют с Китаем. Наша экономика страдает от высоких издержек на конвертацию через доллар. Прямая интеграция с платежными системами стран-партнеров, таких как Россия, была бы логичным шагом. Это сделает ПНГ более привлекательной для российских туристов и инвесторов", - пояснил парламентарий.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай