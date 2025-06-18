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Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к системе "Мир"
Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к системе "Мир" - 18.06.2025, ПРАЙМ
Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к системе "Мир"
Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к российской платежной системе "Мир", заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T07:45+0300
2025-06-18T07:45+0300
2025-06-18T07:45+0300
россия
экономика
китай
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ДЖАКАРТА, 18 июн – ПРАЙМ. Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к российской платежной системе "Мир", заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа страны, член парламента Пауэс Паркоп.
"Да, это возможно", - прокомментировал политик перспективы того, что в стране начнут принимать российскую платежную систему "Мир".
Паркоп добавил, что с Центробанком страны ведется "тесная работа" по треку международного сотрудничества.
"Мы уже ведем переговоры о прямой конвертации валют с Китаем. Наша экономика страдает от высоких издержек на конвертацию через доллар. Прямая интеграция с платежными системами стран-партнеров, таких как Россия, была бы логичным шагом. Это сделает ПНГ более привлекательной для российских туристов и инвесторов", - пояснил парламентарий.
китай
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Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к системе "Мир"
Папуа-Новая Гвинея может подключиться к российской платежной системе "Мир"
ДЖАКАРТА, 18 июн – ПРАЙМ. Папуа-Новая Гвинея рассматривает возможность подключения к российской платежной системе "Мир", заявил в интервью РИА Новости губернатор национального столичного округа страны, член парламента Пауэс Паркоп.
"Да, это возможно", - прокомментировал политик перспективы того, что в стране начнут принимать российскую платежную систему "Мир".
Паркоп добавил, что с Центробанком страны ведется "тесная работа" по треку международного сотрудничества.
"Мы уже ведем переговоры о прямой конвертации валют с Китаем. Наша экономика страдает от высоких издержек на конвертацию через доллар. Прямая интеграция с платежными системами стран-партнеров, таких как Россия, была бы логичным шагом. Это сделает ПНГ более привлекательной для российских туристов и инвесторов", - пояснил парламентарий.