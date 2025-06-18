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Хакеры попытались взломать систему московского вуза

Хакеры попытались взломать систему московского вуза - 18.06.2025, ПРАЙМ

Хакеры попытались взломать систему московского вуза

Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T06:26+0300

2025-06-18T06:26+0300

2025-06-18T06:26+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного рабочего стола вуза была опубликована в одном из Telegram-чатов, рассказали РИА Новости в компании в сфере кибербезопасности Angara Security. "Накануне старта вступительной кампании 2025/2026 годов специалисты по киберразведке Angara SOC обнаружили распространение доступа до удаленного рабочего стола крупного московского университета. По данным исследователей, в одном из многочисленных хакерских чатов в кросс-платформенном мессенджере Telegram была опубликована учетная запись удаленного рабочего стола университета", - говорится в сообщении. Эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров пояснил, что взломщики получили доступ к корпоративной системе университета при помощи вредоносного ПО, собиравшего логины и пароли учетных записей пользователей в сети. Впоследствии они появились в одном из тематических Telegram-каналов для перепродажи третьим лицам, однако окончательной утечки удалось избежать. "Благодаря оперативной работе сотрудников Angara SOC сообщение о компрометации учетной записи замечено экспертами, а информация передана в университет", - отметили в компании. Специалисты напоминают, что в целях безопасности необходимо менять пароли каждые 60-90 дней, а также использовать многофакторную аутентификацию при ее наличии. Это поможет защитить корпоративную систему от незаконного доступа после утечки данных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, финансы, москва, angara security, telegram