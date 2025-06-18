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Хакеры попытались взломать систему московского вуза - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Хакеры попытались взломать систему московского вуза
Хакеры попытались взломать систему московского вуза - 18.06.2025, ПРАЙМ
Хакеры попытались взломать систему московского вуза
Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T06:26+0300
2025-06-18T06:26+0300
технологии
россия
финансы
москва
angara security
telegram
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного рабочего стола вуза была опубликована в одном из Telegram-чатов, рассказали РИА Новости в компании в сфере кибербезопасности Angara Security. "Накануне старта вступительной кампании 2025/2026 годов специалисты по киберразведке Angara SOC обнаружили распространение доступа до удаленного рабочего стола крупного московского университета. По данным исследователей, в одном из многочисленных хакерских чатов в кросс-платформенном мессенджере Telegram была опубликована учетная запись удаленного рабочего стола университета", - говорится в сообщении. Эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров пояснил, что взломщики получили доступ к корпоративной системе университета при помощи вредоносного ПО, собиравшего логины и пароли учетных записей пользователей в сети. Впоследствии они появились в одном из тематических Telegram-каналов для перепродажи третьим лицам, однако окончательной утечки удалось избежать. "Благодаря оперативной работе сотрудников Angara SOC сообщение о компрометации учетной записи замечено экспертами, а информация передана в университет", - отметили в компании. Специалисты напоминают, что в целях безопасности необходимо менять пароли каждые 60-90 дней, а также использовать многофакторную аутентификацию при ее наличии. Это поможет защитить корпоративную систему от незаконного доступа после утечки данных.
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192
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технологии, россия, финансы, москва, angara security, telegram
Технологии, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Angara Security, Telegram
06:26 18.06.2025
 
Хакеры попытались взломать систему московского вуза

Angara Security: хакеры попытались взломать систему крупного московского университета

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного рабочего стола вуза была опубликована в одном из Telegram-чатов, рассказали РИА Новости в компании в сфере кибербезопасности Angara Security.
"Накануне старта вступительной кампании 2025/2026 годов специалисты по киберразведке Angara SOC обнаружили распространение доступа до удаленного рабочего стола крупного московского университета. По данным исследователей, в одном из многочисленных хакерских чатов в кросс-платформенном мессенджере Telegram была опубликована учетная запись удаленного рабочего стола университета", - говорится в сообщении.
Эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров пояснил, что взломщики получили доступ к корпоративной системе университета при помощи вредоносного ПО, собиравшего логины и пароли учетных записей пользователей в сети. Впоследствии они появились в одном из тематических Telegram-каналов для перепродажи третьим лицам, однако окончательной утечки удалось избежать.
"Благодаря оперативной работе сотрудников Angara SOC сообщение о компрометации учетной записи замечено экспертами, а информация передана в университет", - отметили в компании.
Специалисты напоминают, что в целях безопасности необходимо менять пароли каждые 60-90 дней, а также использовать многофакторную аутентификацию при ее наличии. Это поможет защитить корпоративную систему от незаконного доступа после утечки данных.
 
ТехнологииРОССИЯФинансыМОСКВАAngara SecurityTelegram
 
 
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