https://1prime.ru/20250618/hakery-858598262.html
Хакеры попытались взломать систему московского вуза
Хакеры попытались взломать систему московского вуза - 18.06.2025, ПРАЙМ
Хакеры попытались взломать систему московского вуза
Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T06:26+0300
2025-06-18T06:26+0300
2025-06-18T06:26+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного рабочего стола вуза была опубликована в одном из Telegram-чатов, рассказали РИА Новости в компании в сфере кибербезопасности Angara Security.
"Накануне старта вступительной кампании 2025/2026 годов специалисты по киберразведке Angara SOC обнаружили распространение доступа до удаленного рабочего стола крупного московского университета. По данным исследователей, в одном из многочисленных хакерских чатов в кросс-платформенном мессенджере Telegram была опубликована учетная запись удаленного рабочего стола университета", - говорится в сообщении.
Эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров пояснил, что взломщики получили доступ к корпоративной системе университета при помощи вредоносного ПО, собиравшего логины и пароли учетных записей пользователей в сети. Впоследствии они появились в одном из тематических Telegram-каналов для перепродажи третьим лицам, однако окончательной утечки удалось избежать.
"Благодаря оперативной работе сотрудников Angara SOC сообщение о компрометации учетной записи замечено экспертами, а информация передана в университет", - отметили в компании.
Специалисты напоминают, что в целях безопасности необходимо менять пароли каждые 60-90 дней, а также использовать многофакторную аутентификацию при ее наличии. Это поможет защитить корпоративную систему от незаконного доступа после утечки данных.
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Технологии, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Angara Security, Telegram
Хакеры попытались взломать систему московского вуза
Angara Security: хакеры попытались взломать систему крупного московского университета
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного рабочего стола вуза была опубликована в одном из Telegram-чатов, рассказали РИА Новости в компании в сфере кибербезопасности Angara Security.
"Накануне старта вступительной кампании 2025/2026 годов специалисты по киберразведке Angara SOC обнаружили распространение доступа до удаленного рабочего стола крупного московского университета. По данным исследователей, в одном из многочисленных хакерских чатов в кросс-платформенном мессенджере Telegram была опубликована учетная запись удаленного рабочего стола университета", - говорится в сообщении.
Эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров пояснил, что взломщики получили доступ к корпоративной системе университета при помощи вредоносного ПО, собиравшего логины и пароли учетных записей пользователей в сети. Впоследствии они появились в одном из тематических Telegram-каналов для перепродажи третьим лицам, однако окончательной утечки удалось избежать.
"Благодаря оперативной работе сотрудников Angara SOC сообщение о компрометации учетной записи замечено экспертами, а информация передана в университет", - отметили в компании.
Специалисты напоминают, что в целях безопасности необходимо менять пароли каждые 60-90 дней, а также использовать многофакторную аутентификацию при ее наличии. Это поможет защитить корпоративную систему от незаконного доступа после утечки данных.