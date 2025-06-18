https://1prime.ru/20250618/import-858596853.html

Импорт из России в Японию в мае вырос на 36,9%

Импорт из России в Японию в мае вырос на 36,9% - 18.06.2025, ПРАЙМ

Импорт из России в Японию в мае вырос на 36,9%

Импорт сжиженного природного газа из России в Японию в мае вырос на 36,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, овощей – на 20%, при этом поставки... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T03:52+0300

2025-06-18T03:52+0300

2025-06-18T03:52+0300

энергетика

экономика

газ

япония

токио

рф

минфин японии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858596853.jpg?1750207942

ТОКИО, 18 июн – ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа из России в Японию в мае вырос на 36,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, овощей – на 20%, при этом поставки изделий из железа и стали из РФ в Японию сократились на 62,7%, такие данные внешнеторговой статистики обнародовало министерство финансов Японии. На 200% вырос импорт из России в Японию руды цветных металлов, но в абсолютных цифрах значение меньше 1 тысячи тонн, поэтому в графе "количество" стоит "ноль". На 86,1% упал импорт из России в Японию зерновых, на 33,6% цветных металлов. Экспорт из Японии в Россию в мае вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составляет 29,27 миллиарда иен (201,5 миллиона долларов). Импорт из России вырос в мае на 12,1% год к году и составил 72,1 миллиарда иен (495,36 миллиона долларов).

япония

токио

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, япония, токио, рф, минфин японии