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Импорт из России в Японию в мае вырос на 36,9%
Импорт из России в Японию в мае вырос на 36,9% - 18.06.2025, ПРАЙМ
Импорт из России в Японию в мае вырос на 36,9%
Импорт сжиженного природного газа из России в Японию в мае вырос на 36,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, овощей – на 20%, при этом поставки... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T03:52+0300
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ТОКИО, 18 июн – ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа из России в Японию в мае вырос на 36,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, овощей – на 20%, при этом поставки изделий из железа и стали из РФ в Японию сократились на 62,7%, такие данные внешнеторговой статистики обнародовало министерство финансов Японии.
На 200% вырос импорт из России в Японию руды цветных металлов, но в абсолютных цифрах значение меньше 1 тысячи тонн, поэтому в графе "количество" стоит "ноль".
На 86,1% упал импорт из России в Японию зерновых, на 33,6% цветных металлов.
Экспорт из Японии в Россию в мае вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составляет 29,27 миллиарда иен (201,5 миллиона долларов). Импорт из России вырос в мае на 12,1% год к году и составил 72,1 миллиарда иен (495,36 миллиона долларов).
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газ, япония, токио, рф, минфин японии
Энергетика, Экономика, Газ, ЯПОНИЯ, Токио, РФ, минфин Японии
Импорт из России в Японию в мае вырос на 36,9%
Минфин Японии: импорт сжиженного природного газа из России в мае вырос на 36,9%
ТОКИО, 18 июн – ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа из России в Японию в мае вырос на 36,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, овощей – на 20%, при этом поставки изделий из железа и стали из РФ в Японию сократились на 62,7%, такие данные внешнеторговой статистики обнародовало министерство финансов Японии.
На 200% вырос импорт из России в Японию руды цветных металлов, но в абсолютных цифрах значение меньше 1 тысячи тонн, поэтому в графе "количество" стоит "ноль".
На 86,1% упал импорт из России в Японию зерновых, на 33,6% цветных металлов.
Экспорт из Японии в Россию в мае вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составляет 29,27 миллиарда иен (201,5 миллиона долларов). Импорт из России вырос в мае на 12,1% год к году и составил 72,1 миллиарда иен (495,36 миллиона долларов).