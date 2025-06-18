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Фондовые индексы Европы растут в среду

Фондовые индексы Европы растут в среду - 18.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут в среду

Основные фондовые индексы Европы увеличиваются в среду после выхода показателей инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:57+0300

2025-06-18T10:57+0300

2025-06-18T10:57+0300

экономика

рынок

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы увеличиваются в среду после выхода показателей инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.50 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,24%, до 8 855,33 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 7 704,3 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,13%, до 23 485,07 пункта. Ранее в среду были опубликованы данные инфляции в Великобритании. Годовая инфляция по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, а только за май индекс потребительских цен вырос всего на 0,2% после роста на 1,2% месяцем ранее. "Цены на энергоресурсы стали основным фактором риска для прогноза инфляции после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это представляет собой еще одну проблему для Банка Англии, и заседание завтра вряд ли приведет к смещению от осторожного подхода регулятора", - сказала агентству Блумберг главный экономист KPMG UK Яэль Селфин (Yael Selfin). Аналитики ожидают, что британский центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% после майского снижения. О своём решении регулятор сообщит в четверг.

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рынок, индексы, торги, европа