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Фондовые индексы США замедлили рост

Фондовые индексы США замедлили рост - 18.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США замедлили рост

Фондовые индексы США замедлили рост после сохранения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ

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2025-06-18T22:00+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Фондовые индексы США замедлили рост после сохранения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. По состоянию на 21.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,29% - до 42 339,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,39%, до 19 597,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 6 000,25 пункта. До публикации решений американского центробанка индексы росли в пределах 0,4-0,5%. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП. Следующее заседание пройдет 29-30 июля.

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сша, фондовые индексы, торги, фрс