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Фондовые индексы США замедлили рост - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/indeksy-858635870.html
Фондовые индексы США замедлили рост
Фондовые индексы США замедлили рост - 18.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США замедлили рост
Фондовые индексы США замедлили рост после сохранения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ
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экономика
сша
фондовые индексы
торги
фрс
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Фондовые индексы США замедлили рост после сохранения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов. По состоянию на 21.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,29% - до 42 339,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,39%, до 19 597,57 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,29%, до 6 000,25 пункта. До публикации решений американского центробанка индексы росли в пределах 0,4-0,5%. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП. Следующее заседание пройдет 29-30 июля.
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сша, фондовые индексы, торги, фрс
Экономика, США, фондовые индексы, Торги, ФРС
22:00 18.06.2025
 
Фондовые индексы США замедлили рост

Фондовые индексы США замедлили рост после выхода итогов заседания ФРС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Манхэттена в окрестностях Бруклинского моста в Нью-Йорке. в центре - небоскреб на Уолл-стрит 40.
Небоскребы Манхэттена в окрестностях Бруклинского моста в Нью-Йорке. в центре - небоскреб на Уолл-стрит 40. - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Фондовые индексы США замедлили рост после сохранения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов.
По состоянию на 21.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,29% - до 42 339,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,39%, до 19 597,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 6 000,25 пункта. До публикации решений американского центробанка индексы росли в пределах 0,4-0,5%.
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП.
Следующее заседание пройдет 29-30 июля.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
21:06
 
ЭкономикаСШАфондовые индексыТоргиФРС
 
 
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