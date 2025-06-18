Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250618/indoneziya-858608814.html
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между двумя странами, заявила Иравати Хермаван, генеральный директор юридической компании Hermawan... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:50+0300
2025-06-18T10:50+0300
пмэф-2025
россия
индонезия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/12/858603774_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_1e8c12c5ccdb4149d7f411f239993bf6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и Индонезия начали проект организации платежей между двумя странами, заявила Иравати Хермаван, генеральный директор юридической компании Hermawan Juniarto &amp; Partners, на полях ПМЭФ-2025. "Я работаю в юридической фирме, которая занимается вопросами инфраструктуры. И в настоящий момент мы начали проект, новый проект, в котором участвуют Россия и Индонезия. Речь идет об организации платежей между двумя странами", - заявила Хермаван на сессии "БРИКС и партнеры: создавая совместное будущее". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/lada-858606772.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/12/858603774_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_2c0c0a90b9ad5b95405098120c7a2bd5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
10:50 18.06.2025
 
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами

Хермаван: Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и Индонезия начали проект организации платежей между двумя странами, заявила Иравати Хермаван, генеральный директор юридической компании Hermawan Juniarto & Partners, на полях ПМЭФ-2025.
"Я работаю в юридической фирме, которая занимается вопросами инфраструктуры. И в настоящий момент мы начали проект, новый проект, в котором участвуют Россия и Индонезия. Речь идет об организации платежей между двумя странами", - заявила Хермаван на сессии "БРИКС и партнеры: создавая совместное будущее".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" показал гоночную версию Lada Iskra Sport
10:21
 
ПМЭФ-2025РОССИЯИНДОНЕЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала