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Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между двумя странами, заявила Иравати Хермаван, генеральный директор юридической компании Hermawan... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:50+0300
2025-06-18T10:50+0300
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пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и Индонезия начали проект организации платежей между двумя странами, заявила Иравати Хермаван, генеральный директор юридической компании Hermawan Juniarto & Partners, на полях ПМЭФ-2025. "Я работаю в юридической фирме, которая занимается вопросами инфраструктуры. И в настоящий момент мы начали проект, новый проект, в котором участвуют Россия и Индонезия. Речь идет об организации платежей между двумя странами", - заявила Хермаван на сессии "БРИКС и партнеры: создавая совместное будущее". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами
Хермаван: Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и Индонезия начали проект организации платежей между двумя странами, заявила Иравати Хермаван, генеральный директор юридической компании Hermawan Juniarto & Partners, на полях ПМЭФ-2025.
"Я работаю в юридической фирме, которая занимается вопросами инфраструктуры. И в настоящий момент мы начали проект, новый проект, в котором участвуют Россия и Индонезия. Речь идет об организации платежей между двумя странами", - заявила Хермаван на сессии "БРИКС и партнеры: создавая совместное будущее".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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