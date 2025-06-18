https://1prime.ru/20250618/indoneziya-858608814.html

Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами

Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами - 18.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Индонезия начали проект организации платежей между странами

Россия и Индонезия начали проект организации платежей между двумя странами, заявила Иравати Хермаван, генеральный директор юридической компании Hermawan... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:50+0300

2025-06-18T10:50+0300

2025-06-18T10:50+0300

пмэф-2025

россия

индонезия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и Индонезия начали проект организации платежей между двумя странами, заявила Иравати Хермаван, генеральный директор юридической компании Hermawan Juniarto & Partners, на полях ПМЭФ-2025. "Я работаю в юридической фирме, которая занимается вопросами инфраструктуры. И в настоящий момент мы начали проект, новый проект, в котором участвуют Россия и Индонезия. Речь идет об организации платежей между двумя странами", - заявила Хермаван на сессии "БРИКС и партнеры: создавая совместное будущее". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/lada-858606772.html

индонезия

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россия, индонезия