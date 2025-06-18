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Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии

Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии - 18.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T18:48+0300

2025-06-18T18:48+0300

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денис мантуров

встреча

прабово субианто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным и участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в секретариате первого вице-премьера. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров в аэропорту "Пулково" встретил Президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом для проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении. В секретариате напомнили, что Мантуров в качестве председателя российской части Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в апреле этого года посетил Джакарту для проведения 13-го заседания комиссии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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денис мантуров, встреча, прабово субианто