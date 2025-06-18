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Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии
Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии - 18.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T18:48+0300
2025-06-18T18:50+0300
денис мантуров
встреча
прабово субианто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным и участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в секретариате первого вице-премьера. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров в аэропорту "Пулково" встретил Президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом для проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении. В секретариате напомнили, что Мантуров в качестве председателя российской части Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в апреле этого года посетил Джакарту для проведения 13-го заседания комиссии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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денис мантуров, встреча, прабово субианто
Денис Мантуров, встреча, Прабово Субианто, ПМЭФ-2025
18:48 18.06.2025 (обновлено: 18:50 18.06.2025)
 
Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии

Мантуров встретил в аэропорту Петербурга президента Индонезии Прабово Субианто

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково.
Аэропорт Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретил в петербургском аэропорту "Пулково" президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным и участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в секретариате первого вице-премьера.
"Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров в аэропорту "Пулково" встретил Президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом для проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
В секретариате напомнили, что Мантуров в качестве председателя российской части Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в апреле этого года посетил Джакарту для проведения 13-го заседания комиссии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025Денис МантуроввстречаПрабово Субианто
 
 
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