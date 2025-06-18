https://1prime.ru/20250618/inflyatsiya-858602651.html
Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая
Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая - 18.06.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая
Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T09:10+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Индекс потребительских цен в мае вырос на 0,2% после роста на 1,2% месяцем ранее. Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая
Годовая инфляция в Великобритании в мае замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Индекс потребительских цен в мае вырос на 0,2% после роста на 1,2% месяцем ранее.
Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%