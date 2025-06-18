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Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая - 18.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250618/inflyatsiya-858602651.html
Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая
Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая - 18.06.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая
Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T09:10+0300
2025-06-18T09:10+0300
экономика
великобритания
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Индекс потребительских цен в мае вырос на 0,2% после роста на 1,2% месяцем ранее. Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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великобритания
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:10 18.06.2025
 
Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая

Годовая инфляция в Великобритании в мае замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© flickr.com / ReeSaunders
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Индекс потребительских цен в мае вырос на 0,2% после роста на 1,2% месяцем ранее.
Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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16 июня, 15:32
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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