https://1prime.ru/20250618/inflyatsiya-858602651.html

Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая

Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая - 18.06.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам мая

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:10+0300

2025-06-18T09:10+0300

2025-06-18T09:10+0300

экономика

великобритания

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Индекс потребительских цен в мае вырос на 0,2% после роста на 1,2% месяцем ранее. Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

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великобритания