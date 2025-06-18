https://1prime.ru/20250618/inflyatsiya-858611776.html

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9%

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9% - 18.06.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая замедлилась до 1,9%

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам мая замедлилась до 1,9% с уровня в 2,2% месяцем ранее, следует из данных | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:14+0300

2025-06-18T12:14+0300

2025-06-18T12:14+0300

экономика

инфляция в еврозоне

евростат

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам мая замедлилась до 1,9% с уровня в 2,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале июня. В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в мае не изменились, что также совпало с предварительной оценкой. В ЕС годовая инфляция составила 2,2% после 2,4% месяцем ранее, в мае к апрелю – также была нулевой, как и в еврозоне. По итогам мая прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,6%, в ЕС – 2,7%. Базовая годовая инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 2,3% с 2,7% в апреле. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен продовольствие, алкоголь и табак (3,2% после 3% в апреле) и на услуги (3,2% после 4% в апреле). Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (5,4%), Эстонии (4,6%) и Венгрии (4,5%), самая низкая - на Кипре (0,4%), во Франции (0,6%) и Ирландии (1,4%).

https://1prime.ru/20250618/inflyatsiya-858602651.html

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инфляция в еврозоне, евростат