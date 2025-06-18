https://1prime.ru/20250618/inflyatsiya-858632298.html
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России - 18.06.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59% в годовом выражении с 9,71% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T19:04+0300
2025-06-18T19:04+0300
2025-06-18T19:04+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59% в годовом выражении с 9,71% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, цены на продовольственные товары с 10 по 16 июня выросли на 0,06%. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,2%, на остальные продукты цены за неделю выросли на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 10 по 16 июня цены снизились на 0,05% после околонулевой динамики на предыдущей неделе, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,09%.
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
Минэкономразвития раскрыло актуальные данные по инфляции в России
МЭР: инфляция в России на 16 июня составила 9,59% в годовом выражении
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59% в годовом выражении с 9,71% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, цены на продовольственные товары с 10 по 16 июня выросли на 0,06%. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,2%, на остальные продукты цены за неделю выросли на 0,08%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 10 по 16 июня цены снизились на 0,05% после околонулевой динамики на предыдущей неделе, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,09%.
МЭР пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%