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Глава ФРС сделал прогноз по инфляции в США

Глава ФРС сделал прогноз по инфляции в США - 18.06.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС сделал прогноз по инфляции в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США вырастет из-за запланированных пошлин администрации Дональда Трампа. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T22:10+0300

2025-06-18T22:10+0300

2025-06-18T22:16+0300

экономика

фрс

инфляция в сша

пошлины

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США вырастет из-за запланированных пошлин администрации Дональда Трампа."Для снижения ставки мы ждем момента, когда сможем оценить масштаб инфляции пошлин. Каждый профессиональный прогноз содержит предсказание о значительном увеличении инфляции в ближайшие месяцы", - сказал Пауэлл журналистам.По его словам, в цепи между производством и потребителем обязательно кто-то будет платить цену за повышение пошлин. "Все люди будут стараться, чтобы не они были теми, кто платит. Часть нагрузки упадет на покупателей. Мы знаем, что это произойдет", - сказал глава ФРС.Он подчеркнул, что американская "экономика в хорошей форме".ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП.Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а председателя структуры банковского контроля называл дураком и говорил о его отставке. Смена Паэулла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.

https://1prime.ru/20250614/ekspert-858480794.html

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фрс, инфляция в сша, пошлины, дональд трамп