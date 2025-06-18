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Американский инвестор оценил состояние отношений США и России

Американский инвестор оценил состояние отношений США и России - 18.06.2025, ПРАЙМ

Американский инвестор оценил состояние отношений США и России

Отношения США и РФ в сферах бизнеса и инвестиций крайне неудовлетворительные, их возобновление невозможно без урегулирования на Украине, заявил РИА Новости в... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T01:51+0300

2025-06-18T01:51+0300

2025-06-18T01:51+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Отношения США и РФ в сферах бизнеса и инвестиций крайне неудовлетворительные, их возобновление невозможно без урегулирования на Украине, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. "На мой взгляд, текущее состояние американского бизнеса и инвестиций в России крайне неудовлетворительное. В период с 2013 по 2022 год все мы - россияне, американцы, европейцы - научились работать в условиях санкций и ответных мер того времени. Это требовало постоянной бдительности, проверки соблюдения санкций и согласования с коллегами-юристами. Западные компании шли на это, чтобы сохранить свое присутствие и продолжать бизнес здесь. Российские компании делали то же самое, потому что пока они соблюдали правила, у них оставался доступ к рынкам капитала. Мы продолжали выпускать облигации, привлекать кредитное финансирование, готовиться к IPO", - сказал Остлинг. Он добавил, что после февраля 2022 года введение новых санкций и контрсанкций сделало практически невозможным для банков, финансовых институтов и крупных компаний продолжение работы в прежнем режиме. "Доступ к рынкам капитала и платежным системам был заблокирован, а миллиарды долларов, рублей и акций оказались "заморожены" в неподходящих местах", - отметил инвестор. Остлинг подчеркнул, что серьезное возобновление бизнеса и инвестиций США-РФ невозможно без смягчения санкционного режима, а сегодня это невозможно без хотя бы временного перемирия или прекращения огня - это, по его мнению, минимальные условия для возобновления диалога. "При этом смягчение санкций - это не просто отмена одного или двух ограничений. Они образуют "сложную сеть", и для реального прогресса необходимо хотя бы вернуться к режиму, который существовал до февраля 2022 года - скажем, в период 2013-2023 годов. Тогда мы жили в "серой зоне" санкций и комплаенса, но банки, регуляторы, юристы, российские и иностранные специалисты находили способы работать. Это было неудобно, но мы справлялись. Даже такое частичное смягчение по сравнению с нынешней драконовской системой все равно оставалось бы сложным и обременительным, но хотя бы позволяло бы вести бизнес. Для этого потребовались бы уступки с обеих сторон", - заключил он. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, рф, москва, сша, уралхим, уралкалий, мтс