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Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, заявил посол

Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, заявил посол - 18.06.2025, ПРАЙМ

Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, заявил посол

Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:03+0300

2025-06-18T12:03+0300

2025-06-18T12:03+0300

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ПАРИЖ, 18 июн - ПРАЙМ. Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Неджад. "Это то же желание, что и у (премьера Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется. Иранский народ един перед агрессией", - сказал он в эфире телеканала BFMTV, комментируя требование Трампа к капитуляции.Кроме того, по словам посла, атаки Израиля по иранским военным объектам никак не повлияют на оборонную силу страны. Как заявил Мохаммед Амин-Неджад, оборонные силы Ирана не зависят от того, какие места подвергаются бомбардировкам.Посол также заявил, что Иран по-прежнему готов к ведению переговоров по урегулированию конфликта.Как сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 50 истребителей ВВС нанесли удары по целям в Иране, среди которых были объекты по производству компонентов для ракет и центрифуг для обогащения урана.

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израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша