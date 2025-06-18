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Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, заявил посол - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, заявил посол
Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, заявил посол - 18.06.2025, ПРАЙМ
Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, заявил посол
Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:03+0300
2025-06-18T12:03+0300
политика
израиль
иран
дональд трамп
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ПАРИЖ, 18 июн - ПРАЙМ. Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Неджад. "Это то же желание, что и у (премьера Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется. Иранский народ един перед агрессией", - сказал он в эфире телеканала BFMTV, комментируя требование Трампа к капитуляции.Кроме того, по словам посла, атаки Израиля по иранским военным объектам никак не повлияют на оборонную силу страны. Как заявил Мохаммед Амин-Неджад, оборонные силы Ирана не зависят от того, какие места подвергаются бомбардировкам.Посол также заявил, что Иран по-прежнему готов к ведению переговоров по урегулированию конфликта.Как сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 50 истребителей ВВС нанесли удары по целям в Иране, среди которых были объекты по производству компонентов для ракет и центрифуг для обогащения урана.
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израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, США
12:03 18.06.2025
 
Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, заявил посол

Посол Амин-Неджад: Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую требует Трамп

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПАРИЖ, 18 июн - ПРАЙМ. Иран на фоне конфликта с Израилем не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал президент США Дональд Трамп, заявил иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Неджад.
"Это то же желание, что и у (премьера Израиля – ред.) Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется. Иранский народ един перед агрессией", - сказал он в эфире телеканала BFMTV, комментируя требование Трампа к капитуляции.
Кроме того, по словам посла, атаки Израиля по иранским военным объектам никак не повлияют на оборонную силу страны. Как заявил Мохаммед Амин-Неджад, оборонные силы Ирана не зависят от того, какие места подвергаются бомбардировкам.
Посол также заявил, что Иран по-прежнему готов к ведению переговоров по урегулированию конфликта.
Как сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 50 истребителей ВВС нанесли удары по целям в Иране, среди которых были объекты по производству компонентов для ракет и центрифуг для обогащения урана.
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США еще не приняли решение об участии в конфликте против Ирана, пишут СМИ
10:47
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСША
 
 
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