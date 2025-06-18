Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250618/iran-858623373.html
"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль
"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль
Идеологически мотивированный Иран способен воевать жестче Израиля, несмотря на технологическое превосходства Тель-Авива. Такое мнение в беседе с радио Sputnik в | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:12+0300
2025-06-18T15:13+0300
иран
конфликт
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_30d76043b742660cb04f80f8c94db93b.jpg
МОСКВА, 18 июня/ Радио Sputnik. Идеологически мотивированный Иран способен воевать жестче Израиля, несмотря на технологическое превосходства Тель-Авива. Такое мнение в беседе с радио Sputnik в выездной студии на Петербургском международном экономическом форуме высказал полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Андрей Безруков.Он выразил уверенность, что мощная идеология может победить превосходящие технологии. Идеологически мотивированный иранский народ, по его мнению, способен воевать значительно жестче, чем его противник - Израиль, невзирая на, что Тель-Авив может значимо опережать Тегеран в плане технологий.В подтверждение своего тезиса полковник разведки привел в пример Великую Отечественную войну, в который Советский Союз, как он считает, победил во многом за счет идеологии."Наша идеология была сильнее. Она лучше мобилизовывала людей", - заключил Безруков.
https://1prime.ru/20250614/iran-858492391.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6f4d77c43654cb93be62918f8d44876b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, конфликт, экспертное мнение
ИРАН, конфликт, экспертное мнение
15:12 18.06.2025 (обновлено: 15:13 18.06.2025)
 
"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль

Безруков: идеологически мотивированный Иран может воевать жестче Израиля

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июня/ Радио Sputnik. Идеологически мотивированный Иран способен воевать жестче Израиля, несмотря на технологическое превосходства Тель-Авива. Такое мнение в беседе с радио Sputnik в выездной студии на Петербургском международном экономическом форуме высказал полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Андрей Безруков.
Он выразил уверенность, что мощная идеология может победить превосходящие технологии. Идеологически мотивированный иранский народ, по его мнению, способен воевать значительно жестче, чем его противник - Израиль, невзирая на, что Тель-Авив может значимо опережать Тегеран в плане технологий.
В подтверждение своего тезиса полковник разведки привел в пример Великую Отечественную войну, в который Советский Союз, как он считает, победил во многом за счет идеологии.
"Наша идеология была сильнее. Она лучше мобилизовывала людей", - заключил Безруков.
Международные военно-морские учения Фрукус-2012 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
ВМС Ирана вынудили развернуться британский эсминец-разведчик, пишут СМИ
14 июня, 22:51
 
ИРАНконфликтэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала