https://1prime.ru/20250618/iran-858623373.html

"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль

"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль

Идеологически мотивированный Иран способен воевать жестче Израиля, несмотря на технологическое превосходства Тель-Авива. Такое мнение в беседе с радио Sputnik в | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:12+0300

2025-06-18T15:12+0300

2025-06-18T15:13+0300

иран

конфликт

экспертное мнение

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МОСКВА, 18 июня/ Радио Sputnik. Идеологически мотивированный Иран способен воевать жестче Израиля, несмотря на технологическое превосходства Тель-Авива. Такое мнение в беседе с радио Sputnik в выездной студии на Петербургском международном экономическом форуме высказал полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Андрей Безруков.Он выразил уверенность, что мощная идеология может победить превосходящие технологии. Идеологически мотивированный иранский народ, по его мнению, способен воевать значительно жестче, чем его противник - Израиль, невзирая на, что Тель-Авив может значимо опережать Тегеран в плане технологий.В подтверждение своего тезиса полковник разведки привел в пример Великую Отечественную войну, в который Советский Союз, как он считает, победил во многом за счет идеологии."Наша идеология была сильнее. Она лучше мобилизовывала людей", - заключил Безруков.

https://1prime.ru/20250614/iran-858492391.html

иран

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иран, конфликт, экспертное мнение