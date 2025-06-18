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"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль
"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль
Идеологически мотивированный Иран способен воевать жестче Израиля, несмотря на технологическое превосходства Тель-Авива. Такое мнение в беседе с радио Sputnik в | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:12+0300
2025-06-18T15:12+0300
2025-06-18T15:13+0300
иран
конфликт
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МОСКВА, 18 июня/ Радио Sputnik. Идеологически мотивированный Иран способен воевать жестче Израиля, несмотря на технологическое превосходства Тель-Авива. Такое мнение в беседе с радио Sputnik в выездной студии на Петербургском международном экономическом форуме высказал полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Андрей Безруков.Он выразил уверенность, что мощная идеология может победить превосходящие технологии. Идеологически мотивированный иранский народ, по его мнению, способен воевать значительно жестче, чем его противник - Израиль, невзирая на, что Тель-Авив может значимо опережать Тегеран в плане технологий.В подтверждение своего тезиса полковник разведки привел в пример Великую Отечественную войну, в который Советский Союз, как он считает, победил во многом за счет идеологии."Наша идеология была сильнее. Она лучше мобилизовывала людей", - заключил Безруков.
https://1prime.ru/20250614/iran-858492391.html
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иран, конфликт, экспертное мнение
ИРАН, конфликт, экспертное мнение
"Сильнее". Разведчик-нелегал объяснил, почему Иран может победить Израиль
Безруков: идеологически мотивированный Иран может воевать жестче Израиля
МОСКВА, 18 июня/ Радио Sputnik.
Идеологически мотивированный Иран способен воевать жестче Израиля, несмотря на технологическое превосходства Тель-Авива. Такое мнение в беседе с радио Sputnik
в выездной студии на Петербургском международном экономическом форуме высказал полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Андрей Безруков.
Он выразил уверенность, что мощная идеология может победить превосходящие технологии. Идеологически мотивированный иранский народ, по его мнению, способен воевать значительно жестче, чем его противник - Израиль, невзирая на, что Тель-Авив может значимо опережать Тегеран в плане технологий.
В подтверждение своего тезиса полковник разведки привел в пример Великую Отечественную войну, в который Советский Союз, как он считает, победил во многом за счет идеологии.
"Наша идеология была сильнее. Она лучше мобилизовывала людей", - заключил Безруков.
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