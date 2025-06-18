https://1prime.ru/20250618/iran-858634106.html

Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль", сообщили в КСИР

Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль", сообщили в КСИР - 18.06.2025, ПРАЙМ

Иран применил сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль", сообщили в КСИР

Иран использовал двухступенчатые сверхтяжёлые баллистические ракеты "Саджиль" в атаке на Израиль вечером в среду, заявил Корпус стражей исламской революции... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T20:58+0300

2025-06-18T20:58+0300

2025-06-18T21:03+0300

иран

ракетные удары

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ТЕГЕРАН, 18 июн - ПРАЙМ. Иран использовал двухступенчатые сверхтяжёлые баллистические ракеты "Саджиль" в атаке на Израиль вечером в среду, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана."Двенадцатая волна операции "Правдивое обещание 3" началась с запуска сверхтяжелых двухступенчатых ракет большой дальности Саджиль", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы КСИР.В заявлении также отмечается, что иранскому КСИР "удалось сломить израильские системы ПВО" и получить полный контроль на воздушным пространством Израиля.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://1prime.ru/20250618/tramp-858630127.html

иран

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иран, ракетные удары