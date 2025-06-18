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Роснедра допустили дефицит ряда полезных ископаемых в России - 18.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Роснедра допустили дефицит ряда полезных ископаемых в России
Роснедра допустили дефицит ряда полезных ископаемых в России - 18.06.2025, ПРАЙМ
Роснедра допустили дефицит ряда полезных ископаемых в России
Ряд дефицитных видов сырья перестанут быть таковыми в РФ в будущем, но появятся "новые дефициты" - по цинку, свинцу, олову и ряду других полезных ископаемых,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:23+0300
2025-06-18T13:23+0300
экономика
россия
минпромторг
роснедра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Ряд дефицитных видов сырья перестанут быть таковыми в РФ в будущем, но появятся "новые дефициты" - по цинку, свинцу, олову и ряду других полезных ископаемых, заявил глава ведомства Олег Казанов, выступая на конференции "Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики", которая проходит в рамках ПМЭФ. Так как геологоразведка и запуск добычи на месторождении требуют времени, государству важно понимать, какие виды сырья и где будут нужны в следующие 10-15 лет, рассказал он. Казанов отметил, что в связи с этим сейчас идет анализ с участием механизмов Минпромторга и внутренних аналитических ресурсов Роснедр. "Мы примерно уже понимаем, что часть видов сырья, которые сейчас являются дефицитными, дефицитными в следующее десятилетие быть перестанет, но возникнут новые дефициты. Мы ожидаем, что у нас возникнет вопрос по цинку, свинцу, возможно, по олову, возникнут локальные дефициты по фосфатному сырью. Не успеем мы преодолеть дефицит, видимо, по урану, марганцу и хрому", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, минпромторг, роснедра
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, Роснедра
13:23 18.06.2025
 
Роснедра допустили дефицит ряда полезных ископаемых в России

Роснедра допустили, что ряд полезных ископаемых станут дефицитными в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра" на площадке Восточного экономического форума
Стенд компании Роснедра на площадке Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Ряд дефицитных видов сырья перестанут быть таковыми в РФ в будущем, но появятся "новые дефициты" - по цинку, свинцу, олову и ряду других полезных ископаемых, заявил глава ведомства Олег Казанов, выступая на конференции "Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики", которая проходит в рамках ПМЭФ.
Так как геологоразведка и запуск добычи на месторождении требуют времени, государству важно понимать, какие виды сырья и где будут нужны в следующие 10-15 лет, рассказал он. Казанов отметил, что в связи с этим сейчас идет анализ с участием механизмов Минпромторга и внутренних аналитических ресурсов Роснедр.
"Мы примерно уже понимаем, что часть видов сырья, которые сейчас являются дефицитными, дефицитными в следующее десятилетие быть перестанет, но возникнут новые дефициты. Мы ожидаем, что у нас возникнет вопрос по цинку, свинцу, возможно, по олову, возникнут локальные дефициты по фосфатному сырью. Не успеем мы преодолеть дефицит, видимо, по урану, марганцу и хрому", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Украина и США обсудили запуск фонда полезных ископаемых к концу года
5 июня, 10:34
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторгРоснедра
 
 
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