https://1prime.ru/20250618/issledovanie-858598786.html

Исследование показало, какие автомобили лучше всего сохраняют стоимость

Исследование показало, какие автомобили лучше всего сохраняют стоимость - 18.06.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, какие автомобили лучше всего сохраняют стоимость

Автомобили черного цвета, по мнению 37% россиян, лучше других сохраняют стоимость при перепродаже, серебристые и белые авто также теряют в цене меньше других,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T07:03+0300

2025-06-18T07:03+0300

2025-06-18T07:03+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Автомобили черного цвета, по мнению 37% россиян, лучше других сохраняют стоимость при перепродаже, серебристые и белые авто также теряют в цене меньше других, сообщается в исследовании центра аналитики MTC AdTech, которое есть у РИА Новости. В ходе исследования, проведенного в апреле 2025 года, было опрошено 2 тысячи россиян старше 18 лет. "Черный цвет автомобиля лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже, так считает 37% россиян, еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% - белые", - говорится в сообщении. При этом 46% респондентов приобретут машину любимого цвета. Для 13% главным критерием цвета машины является заметность на дороге, а для 6% - меньшая вероятность угона. По данным исследования, 43% респондентов уверены, что цвет автомобиля влияет на его стоимость при перепродаже. Выбирая новый автомобиль, 90% россиян ориентируется в том числе на цвет машины. "Стоит отметить, что в рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета – так ответили 53% опрошенных, белого – 45% и серебристого – 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK – 53% респондентов, YouTube – 44% и Telegram – 29%", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, youtube, telegram