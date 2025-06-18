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"Ростелеком" и РФПИ заключили соглашение по экспорту российских IT-решений

"Ростелеком" и РФПИ заключили соглашение по экспорту российских IT-решений - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Ростелеком" и РФПИ заключили соглашение по экспорту российских IT-решений

"Ростелеком" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Петербургском международного экономическом форуме... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T18:33+0300

2025-06-18T18:33+0300

2025-06-18T18:33+0300

экономика

ростелеком

рфпи

соглашение

экспорт

it-продукты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Ростелеком" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Петербургском международного экономическом форуме (ПМЭФ), охватывающее комплекс инициатив: от экспертного сопровождения и выстраивания моделей масштабирования до продвижения продуктов на внешние рынки, сообщает "Ростелеком". "Партнерство направлено на формирование экспортного контура отечественной IT-отрасли на базе зрелых и широко внедренных решений коммерческого IT-кластера "Ростелекома". В ходе диалога стороны проработали планы по инвестициям, а также перспективы масштабирования продуктов кластера в России и за рубежом", - говорится в сообщении. "Соглашение охватывает комплекс инициатив: от экспертного сопровождения и выстраивания моделей масштабирования до продвижения продуктов на внешние рынки. Особое внимание стороны уделят развитию механизмов поддержки российских цифровых решений, зарекомендовавших себя в ключевых отраслях экономики", - поясняет компания. Коммерческий IT-кластер "Ростелекома" объединяет 11 технологических компаний и более 60 продуктов, охватывающих ключевые направления цифровой трансформации от виртуализации и облачных платформ до управления данными, систем хранения и цифровых сервисов для госсектора. Решения кластера внедрены в более чем 500 организациях и формируют основу для масштабируемой продуктовой линейки национального уровня. "Рынок перешел от этапа импортозамещения к этапу формирования устойчивой базы отечественных решений", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента по коммерческим IT-продуктам "Ростелекома" Давида Мартиросова. "Сегодня наша задача — не просто масштабировать эти решения, но и выстраивать вокруг них инфраструктуру долгосрочной поддержки и продвижения, включая выход на международные рынки. Партнерство с РФПИ — важный шаг в этом направлении", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250606/grigorenko-858270960.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростелеком, рфпи, соглашение, экспорт, it-продукты