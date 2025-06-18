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"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
Система ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней. Об этом говорится в материале издания Washington Post. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:58+0300
2025-06-18T08:58+0300
2025-06-18T08:58+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Система ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней. Об этом говорится в материале издания Washington Post."Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <...> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак", — сказано в тексте публикации.В газете также подчеркнули, что, возможно, уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет на фоне необходимости формирования оборонительных боеприпасов.Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
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Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США
"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
WP: без помощи США Израиль сможет отбивать иранские атаки еще десять дней
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Система ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней. Об этом говорится в материале издания Washington Post.
"Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <...> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак", — сказано в тексте публикации.
В газете также подчеркнули, что, возможно, уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет на фоне необходимости формирования оборонительных боеприпасов.
Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
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