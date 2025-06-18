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"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля - 18.06.2025, ПРАЙМ
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"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
Система ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней. Об этом говорится в материале издания Washington Post. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:58+0300
2025-06-18T08:58+0300
политика
иран
израиль
сша
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Система ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней. Об этом говорится в материале издания Washington Post."Без пополнения запасов из Соединенных Штатов &lt;...&gt; Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак", — сказано в тексте публикации.В газете также подчеркнули, что, возможно, уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет на фоне необходимости формирования оборонительных боеприпасов.Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
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иран, израиль, сша
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США
08:58 18.06.2025
 
"Еще десять дней". СМИ узнали, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля

WP: без помощи США Израиль сможет отбивать иранские атаки еще десять дней

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
Разрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Система ПВО Израиля сможет отбивать иранские атаки без помощи США еще десять дней. Об этом говорится в материале издания Washington Post.
"Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <...> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак", — сказано в тексте публикации.
В газете также подчеркнули, что, возможно, уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет на фоне необходимости формирования оборонительных боеприпасов.
Ранее 17 июня президент США призвал Иран к "безоговорочной капитуляции". Трамп отметил, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, однако планы по его "устранению" сейчас отсутствуют.
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