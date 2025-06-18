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"Гораздо меньше". Подсчитано, сколько выстоит ПВО Израиля без помощи США - 18.06.2025, ПРАЙМ
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"Гораздо меньше". Подсчитано, сколько выстоит ПВО Израиля без помощи США
"Гораздо меньше". Подсчитано, сколько выстоит ПВО Израиля без помощи США - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Гораздо меньше". Подсчитано, сколько выстоит ПВО Израиля без помощи США
Израильская система противоракетной обороны сможет противостоять ударам армии Ирана без помощи Соединенных Штатов еще не более 10-12 дней, утверждается в... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:45+0300
2025-06-18T16:46+0300
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иран
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Израильская система противоракетной обороны сможет противостоять ударам армии Ирана без помощи Соединенных Штатов еще не более 10-12 дней, утверждается в публикации влиятельного американского издания The Washington Post.Как отмечается в статье, при сохранении иранской стороной устойчивого темпа атак Израиль "без пополнения запасов из Соединенных Штатов &lt;…&gt; сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще 10 или 12 дней".При этом авторы материала прогнозируют, что уже к концу текущей недели средства противовоздушной обороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут способны сбивать гораздо меньше иранских ракет, чем это происходит на сегодняшний день.Многие российские эксперты выступают со схожими оценками. В частности, военный аналитик Евгений Михайлов в беседе с 360.ru выразил уверенность, что Израиль просто не способен победить без поддержки Соединенных Штатов. В то же время Михайлов подчеркнул, что иранским инженерам удалось создать современные ракеты даже в условиях действия огромного количества санкций против их страны.
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пво, иран, сша, прогноз
ПВО, ИРАН, США, прогноз
16:45 18.06.2025 (обновлено: 16:46 18.06.2025)
 
"Гораздо меньше". Подсчитано, сколько выстоит ПВО Израиля без помощи США

WP: ПВО Израиля без помощи США сможет отбивать атаки Ирана 10-12 дней

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Израильская система противоракетной обороны сможет противостоять ударам армии Ирана без помощи Соединенных Штатов еще не более 10-12 дней, утверждается в публикации влиятельного американского издания The Washington Post.
Как отмечается в статье, при сохранении иранской стороной устойчивого темпа атак Израиль "без пополнения запасов из Соединенных Штатов <…> сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще 10 или 12 дней".
При этом авторы материала прогнозируют, что уже к концу текущей недели средства противовоздушной обороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут способны сбивать гораздо меньше иранских ракет, чем это происходит на сегодняшний день.
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Многие российские эксперты выступают со схожими оценками. В частности, военный аналитик Евгений Михайлов в беседе с 360.ru выразил уверенность, что Израиль просто не способен победить без поддержки Соединенных Штатов. В то же время Михайлов подчеркнул, что иранским инженерам удалось создать современные ракеты даже в условиях действия огромного количества санкций против их страны.
 
ПВОИРАНСШАпрогноз
 
 
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