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"Начнем учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России
"Начнем учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Начнем учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России
Глава евродипломатии Кая Каллас рекомендовала начать учить русский язык в случае остановки помощи Киеву. Ее цитирует газета Guardian. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:17+0300
2025-06-18T13:17+0300
2025-06-18T13:17+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас рекомендовала начать учить русский язык в случае остановки помощи Киеву. Ее цитирует газета Guardian."Процитирую моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не поможем Украине и дальше, то нам всем следует начать учить русский язык", — отметила дипломат.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе встречи в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык.
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эстония, ес, нато, кая каллас
Политика, ЭСТОНИЯ, ЕС, НАТО, Кая Каллас
"Начнем учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России
Каллас рекомендовала учить русский язык в случае остановки помощи Украине