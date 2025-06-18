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"Сходит с ума": слова Каллас о России повергли кипрского журналиста в шок - 18.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250618/kallas-858619730.html
"Сходит с ума": слова Каллас о России повергли кипрского журналиста в шок
"Сходит с ума": слова Каллас о России повергли кипрского журналиста в шок - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Сходит с ума": слова Каллас о России повергли кипрского журналиста в шок
Глава европейской дипломатии Кая Каллас никак не может смириться с мыслью о том, что Россия может стать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:10+0300
2025-06-18T14:10+0300
политика
кая каллас
россия
иран
израиль
европа
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас никак не может смириться с мыслью о том, что Россия может стать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил кипрский журналист Алекс Христофору."Кая Каллас сходит с ума от мысли, что Путин может играть своего рода посредническую роль между Ираном и Израилем", — написал журналист в соцсети X.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля приступила к масштабной операции "Восстающий лев", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным объектам и инфраструктуре иранской ядерной программы. Целью операции, по заявлению Тель-Авива, является предотвращение угрозы существованию Израиля. В ответ на удары Иран начал операцию "Правдивое обещание — 3", атакуя военные цели в Израиле с помощью ракет и ударных беспилотников. В результате действий обеих сторон увеличивается число попаданий в жилые здания и жертв среди гражданского населения.Во вторник МИД России заявил о готовности оказать Ирану и Израилю всевозможные посреднические услуги для урегулирования конфликта, о чем обе стороны уже осведомлены.
https://1prime.ru/20250618/kallas-858616485.html
иран
израиль
европа
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кая каллас, россия, иран, израиль, европа
Политика, Кая Каллас, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ЕВРОПА
14:10 18.06.2025
 
"Сходит с ума": слова Каллас о России повергли кипрского журналиста в шок

Христофору: Кае Каллас не дает покоя идея России быть посредником на Ближнем Востоке

© Фото : MSC/Karl-Josef HildenbrandВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : MSC/Karl-Josef Hildenbrand
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас никак не может смириться с мыслью о том, что Россия может стать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Кая Каллас сходит с ума от мысли, что Путин может играть своего рода посредническую роль между Ираном и Израилем", — написал журналист в соцсети X.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля приступила к масштабной операции "Восстающий лев", в рамках которой израильские ВВС наносят удары по военным объектам и инфраструктуре иранской ядерной программы. Целью операции, по заявлению Тель-Авива, является предотвращение угрозы существованию Израиля. В ответ на удары Иран начал операцию "Правдивое обещание — 3", атакуя военные цели в Израиле с помощью ракет и ударных беспилотников. В результате действий обеих сторон увеличивается число попаданий в жилые здания и жертв среди гражданского населения.
Во вторник МИД России заявил о готовности оказать Ирану и Израилю всевозможные посреднические услуги для урегулирования конфликта, о чем обе стороны уже осведомлены.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
"Начнем учить". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России
13:17
 
ПолитикаКая КалласРОССИЯИРАНИЗРАИЛЬЕВРОПА
 
 
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