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"Должны держаться": Каллас сделала дерзкое заявление в адрес России
"Должны держаться": Каллас сделала дерзкое заявление в адрес России - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Должны держаться": Каллас сделала дерзкое заявление в адрес России
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила мнение, что в настоящее время Россия якобы не способна дать отпор странам НАТО и ЕС. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:48+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила мнение, что в настоящее время Россия якобы не способна дать отпор странам НАТО и ЕС. "Трудные времена требуют твердой решимости. Сегодня у России нет шансов против НАТО и ЕС. Но мы должны держаться вместе", — написала она на своей странице в социальной сети X.Ранее Каллас уже делала резонансные заявления, включая рекомендацию государствам Евросоюза изучать русский язык, если поддержка Украины будет свернута.В начале июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на лондонской конференции также предостерег страны НАТО от снижения оборонных расходов, заявив, что при недостаточном финансировании армии союзникам придется учить русский язык. По его словам, Россия может быть готова к военной конфронтации с альянсом в течение ближайших пяти лет.Генеральный секретарь НАТО в последнее время регулярно подчеркивает необходимость увеличения военных бюджетов в странах альянса, ссылаясь на предполагаемую угрозу со стороны России и Китая. Он призывает правительства сократить социальные статьи расходов в пользу милитаризации.Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что действия НАТО носят конфронтационный характер и не способствуют укреплению безопасности в Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не угрожает странам Североатлантического блока, но внимательно следит за военной активностью у своих границ и будет реагировать на потенциальные риски. При этом российская сторона по-прежнему готова к диалогу при соблюдении принципа равноправия и необходимости отказа Запада от курса на дальнейшую милитаризацию региона.
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ес, нато, кая каллас, россия
Политика, ЕС, НАТО, Кая Каллас, РОССИЯ
"Должны держаться": Каллас сделала дерзкое заявление в адрес России
Каллас считает, что Россия не сможет одолеть НАТО и ЕС
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила мнение, что в настоящее время Россия якобы не способна дать отпор странам НАТО и ЕС.
"Трудные времена требуют твердой решимости. Сегодня у России нет шансов против НАТО и ЕС. Но мы должны держаться вместе", — написала она на своей странице в социальной сети X
.
Ранее Каллас уже делала резонансные заявления, включая рекомендацию государствам Евросоюза изучать русский язык, если поддержка Украины будет свернута.
В начале июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на лондонской конференции также предостерег страны НАТО от снижения оборонных расходов, заявив, что при недостаточном финансировании армии союзникам придется учить русский язык. По его словам, Россия может быть готова к военной конфронтации с альянсом в течение ближайших пяти лет.
Генеральный секретарь НАТО в последнее время регулярно подчеркивает необходимость увеличения военных бюджетов в странах альянса, ссылаясь на предполагаемую угрозу со стороны России и Китая. Он призывает правительства сократить социальные статьи расходов в пользу милитаризации.
Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что действия НАТО носят конфронтационный характер и не способствуют укреплению безопасности в Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не угрожает странам Североатлантического блока, но внимательно следит за военной активностью у своих границ и будет реагировать на потенциальные риски. При этом российская сторона по-прежнему готова к диалогу при соблюдении принципа равноправия и необходимости отказа Запада от курса на дальнейшую милитаризацию региона.
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