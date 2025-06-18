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Глава "Камаза" Когогин отправился на беспилотном грузовике на ПМЭФ

Глава "Камаза" Когогин отправился на беспилотном грузовике на ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Камаза" Когогин отправился на беспилотном грузовике на ПМЭФ

Гендиректор автоконцерна "Камаз" Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2", сообщила | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:47+0300

2025-06-18T09:47+0300

2025-06-18T09:47+0300

бизнес

сергей когогин

камаз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Гендиректор автоконцерна "Камаз" Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2", сообщила пресс-служба автопроизводителя. "Сергей Когогин отправился на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике нового поколения "Маяк-2". В проезде принимает участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. Автономные КАМАЗы начали движение по трассе М-11", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале "Камаза", видно, что автомобиль движется без водителя и самостоятельно поворачивает руль. Ранее производитель сообщал, что беспилотный автомобиль "Маяк-2", созданный на базе грузовика "Камаз-54901", является модернизированной версией автомобиля "Маяк-1". Вся компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле "Маяк-2" является "санкционно устойчивой". В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Минтранс РФ ранее сообщал, что до конца 2025 года представит законопроект для беспилотных автомобилей. Он разрабатывается совместно с производителями и заинтересованными госорганами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250617/kamaz-858583877.html

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бизнес, сергей когогин, камаз