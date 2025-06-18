https://1prime.ru/20250618/karapetyan-858636848.html

В Армении арестовали предпринимателя Карапетяна, сообщил его адвокат

В Армении арестовали предпринимателя Карапетяна, сообщил его адвокат - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Армении арестовали предпринимателя Карапетяна, сообщил его адвокат

Суд в Ереване арестовал на два месяца предпринимателя Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению власти в Армении, сообщила его адвокат Лиана... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T22:55+0300

2025-06-18T22:55+0300

2025-06-18T23:07+0300

политика

суд

арест

предприниматель

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ЕРЕВАН, 18 июн - ПРАЙМ. Суд в Ереване арестовал на два месяца предпринимателя Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению власти в Армении, сообщила его адвокат Лиана Гаспарян."Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Карапетяна на два месяца", - сказала адвокат журналистам.По ее словам, решение полностью незаконное и будет обжаловано.Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Запрещена в РФ как экстремистская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, арест, предприниматель