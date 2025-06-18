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Казахстан нарастил ввоз легковушек из России в 15 раз
Казахстан нарастил ввоз легковушек из России в 15 раз - 18.06.2025, ПРАЙМ
Казахстан нарастил ввоз легковушек из России в 15 раз
Казахстан в январе-апреле текущего года нарастил ввоз легковых автомобилей из России в денежном выражении сразу в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T05:47+0300
2025-06-18T05:47+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Казахстан в январе-апреле текущего года нарастил ввоз легковых автомобилей из России в денежном выражении сразу в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.
Таким образом, если в прошлом году Россия занимала менее 1% в поставках импортных авто в Казахстан, то в этом году ее доля достигла уже 4%. При этом самыми заметными игроками там стали Китай, который обеспечивает 48% этого рынка, и Япония, на которую приходится еще 27%. Третье место с долей в 9% занимают США.
Довольно неплохую динамику показали и тракторы, поставки которых из России в соседнюю республику в январе-апреле в годовом выражении увеличились вдвое - до 9,4 миллиона долларов.
Любопытно, что на фоне роста поставок легковушек заметно в денежном выражении просел экспорт мотоциклов - в 33 раза, до 110,2 тысячи долларов.
Слегка снизился и интерес в Казахстане к российским автозапчастям - в этой категории российский экспорт просел на 2,5%, до 59 миллионов долларов.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, КИТАЙ
Казахстан нарастил ввоз легковушек из России в 15 раз
Казахстан в январе-апреле увеличил ввоз легковых автомобилей из России в 15 раз
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Казахстан в январе-апреле текущего года нарастил ввоз легковых автомобилей из России в денежном выражении сразу в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.
Таким образом, если в прошлом году Россия занимала менее 1% в поставках импортных авто в Казахстан, то в этом году ее доля достигла уже 4%. При этом самыми заметными игроками там стали Китай, который обеспечивает 48% этого рынка, и Япония, на которую приходится еще 27%. Третье место с долей в 9% занимают США.
Довольно неплохую динамику показали и тракторы, поставки которых из России в соседнюю республику в январе-апреле в годовом выражении увеличились вдвое - до 9,4 миллиона долларов.
Любопытно, что на фоне роста поставок легковушек заметно в денежном выражении просел экспорт мотоциклов - в 33 раза, до 110,2 тысячи долларов.
Слегка снизился и интерес в Казахстане к российским автозапчастям - в этой категории российский экспорт просел на 2,5%, до 59 миллионов долларов.