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Азаров: в Стамбуле Киев готов обсуждать только гуманитарные вопросы

Азаров: в Стамбуле Киев готов обсуждать только гуманитарные вопросы - 18.06.2025, ПРАЙМ

Азаров: в Стамбуле Киев готов обсуждать только гуманитарные вопросы

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что в Стамбуле Киев готов обсуждать только гуманитарные вопросы, так как тему территориальных уступок Владимир... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T05:25+0300

2025-06-18T05:25+0300

2025-06-18T05:25+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что в Стамбуле Киев готов обсуждать только гуманитарные вопросы, так как тему территориальных уступок Владимир Зеленский замкнул на себя. "Он (Зеленский) заявил, что по вопросам территории вести переговоры может только он лично. То есть все остальные, (глава украинской делегации, министр обороны) Рустем Умеров и тому подобное, они могут говорить только о гуманитарных вопросах. "Все серьезные вопросы буду обсуждать только я (Зеленский – ред.)", - заявил Азаров РИА Новости. Подобными заявлениями, которые Зеленский делал неоднократно, он по сути дезавуировал полномочия своей делегации, считает Азаров. "Если третий тур состоится, то, видимо, круг вопросов, которые Зеленский предлагает обсуждать без него – это только вопросы гуманитарные", - отметил Азаров. В этой связи трудно рассуждать о перспективах переговоров, так как Зеленский, по мнению экс-премьера Украины, заинтересован в их затягивании и отсутствии результатов. "Я не вижу особых надежд от этих переговоров, потому что для Зеленского мир - это, вообще говоря, конец его политической карьеры и не только политической карьеры", - считает Азаров. Вместо этого Зеленский требует личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, но не говорит, что он хочет обсуждать на подобной встрече и к каким компромиссам он готов. "Он же пока никаких таких компромиссных предложений не делал. Ну, получается так, что он ставит заведомо неприемлемые условия организации личной встречи (с президентом РФ) без всяких намеков на то, чем должна закончиться эта личная встреча, каким компромиссом она должна закончиться. С его стороны никаких компромиссов нет. Давай личную встречу ради чего? Просто встретиться? Я не думаю, что российская сторона на это пойдет", - считает Азаров.

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общество , мировая экономика, рф, украина, владимир зеленский, николай азаров, владимир путин