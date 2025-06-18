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Кнайсль раскрыла, как Путин и Трамп могут решить кризис на Ближнем Востоке
Кнайсль раскрыла, как Путин и Трамп могут решить кризис на Ближнем Востоке - 18.06.2025, ПРАЙМ
Кнайсль раскрыла, как Путин и Трамп могут решить кризис на Ближнем Востоке
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут предотвратить рост эскалации на Ближнем Востоке, если будут решать вопрос без премьер-министра Израиля... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:06+0300
2025-06-18T13:06+0300
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политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут предотвратить рост эскалации на Ближнем Востоке, если будут решать вопрос без премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Если бы президент Трамп и президент Путин смогли каким-либо образом оттеснить Нетаньяху, то это уже стало бы большим достижением, чтобы остановить крупный кризис безопасности", - отметила она на полях ПМЭФ.По ее словам, было предсказуемо, что Нетаньяху втянет Израиль и остальной мир в эту войну. "Я написала на прошлой неделе, что это для его собственного политического выживания, поскольку его правительство было на пути к распаду. Он также пытается не попасть в тюрьму, поэтому он открыл очередной фронт после Газы, после Ливана, Сирии. Он открыл очередной фронт, огромный фронт, только чтобы спасти свою политическую жизнь", - добавила экс-глава МИД Австрии.
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Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Кнайсль раскрыла, как Путин и Трамп могут решить кризис на Ближнем Востоке
Кнайсль: Путин и Трамп могут предотвратить кризис на Ближнем Востоке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут предотвратить рост эскалации на Ближнем Востоке, если будут решать вопрос без премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Если бы президент Трамп и президент Путин смогли каким-либо образом оттеснить Нетаньяху, то это уже стало бы большим достижением, чтобы остановить крупный кризис безопасности", - отметила она на полях ПМЭФ.
По ее словам, было предсказуемо, что Нетаньяху втянет Израиль и остальной мир в эту войну.
"Я написала на прошлой неделе, что это для его собственного политического выживания, поскольку его правительство было на пути к распаду. Он также пытается не попасть в тюрьму, поэтому он открыл очередной фронт после Газы, после Ливана, Сирии. Он открыл очередной фронт, огромный фронт, только чтобы спасти свою политическую жизнь", - добавила экс-глава МИД Австрии.
СМИ: Трамп готов рассмотреть Путина в роли посредника на Ближнем Востоке