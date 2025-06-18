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КТК инициировал иск в международный суд для взыскания ущерба с Украины
КТК инициировал иск в международный суд для взыскания ущерба с Украины - 18.06.2025, ПРАЙМ
КТК инициировал иск в международный суд для взыскания ущерба с Украины
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал подачу иска в международный суд в отношении Украины для взыскания ущерба в результате атак беспилотников, | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:04+0300
2025-06-18T17:04+0300
2025-06-18T17:04+0300
энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал подачу иска в международный суд в отношении Украины для взыскания ущерба в результате атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому мы не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", - сказал Горбань журналистам в ходе брифинга. При этом обозначить какие-либо сроки разбирательства он затруднился, поскольку раньше такого опыта у компании не было. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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украина, ктк
КТК инициировал иск в международный суд для взыскания ущерба с Украины
КТК инициировал иск в международный суд для взыскания с Украины ущерба от БПЛА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал подачу иска в международный суд в отношении Украины для взыскания ущерба в результате атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому мы не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", - сказал Горбань журналистам в ходе брифинга.
При этом обозначить какие-либо сроки разбирательства он затруднился, поскольку раньше такого опыта у компании не было.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
КТК с начала года нарастил отгрузки нефти на 5,3%