https://1prime.ru/20250618/ktk-858628975.html

КТК инициировал иск в международный суд для взыскания ущерба с Украины

КТК инициировал иск в международный суд для взыскания ущерба с Украины - 18.06.2025, ПРАЙМ

КТК инициировал иск в международный суд для взыскания ущерба с Украины

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал подачу иска в международный суд в отношении Украины для взыскания ущерба в результате атак беспилотников, | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T17:04+0300

2025-06-18T17:04+0300

2025-06-18T17:04+0300

энергетика

украина

ктк

https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_38e36a0d06ebfca41be6849c0847ea93.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал подачу иска в международный суд в отношении Украины для взыскания ущерба в результате атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому мы не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", - сказал Горбань журналистам в ходе брифинга. При этом обозначить какие-либо сроки разбирательства он затруднился, поскольку раньше такого опыта у компании не было. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250528/neft-857983864.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ктк