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КТК впервые заменит выносной причал в Черном море на российский - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250618/ktk-858629609.html
КТК впервые заменит выносной причал в Черном море на российский
КТК впервые заменит выносной причал в Черном море на российский - 18.06.2025, ПРАЙМ
КТК впервые заменит выносной причал в Черном море на российский
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует впервые заменить иностранный выносной причал на своем нефтяном терминале в Черном море на полностью... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T17:16+0300
2025-06-18T17:16+0300
энергетика
россия
черное море
ктк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует впервые заменить иностранный выносной причал на своем нефтяном терминале в Черном море на полностью российский в 2027-2028 годах, сообщил глава компании Николай Горбань на брифинге в рамках ПМЭФ. "ВПУ-3 (выносное причальное устройство – ред.) будет заменено уже полностью российским. Мы полностью сделали проектирование, разработали технологию с российским институтом. Работа продвигается, и к концу этого года уже будут изготовлены даже российские якоря-кессоны, которые в следующем году после монтажа этих (двух других - ред.) ВПУ мы уже запустим на ВПУ-3 в работу. Это будет второе полугодие, ближе к концу 2026 года. И дальше уже изготовление самого ВПУ. То есть ВПУ-3 уже будет меняться полностью российским, изготовленным в России, по нашей технологии и со всеми компонентами", - сказал Горбань. Отвечая на вопрос о сроках замены этого выносного причала согласно графику, глава КТК сказал: "2027-2028 год". Но сначала КТК планирует в 2026 – начале 2027 года заменить два из трех выносных причалов - первый и второй. Они будут иностранного производства, сказал Горбань. "Успеем ли мы до конца 2026 года или нет – зависит и от погоды, и от того, что операция слишком сложная, на глубине", - пояснил он. "Но по крайней мере одно ВПУ точно успеем. Второе тоже в конце 2026 - начале 2027-го поменяем", - добавил глава компании, уточнив, что эти два причальных устройства будут не российского производства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, черное море, ктк
Энергетика, РОССИЯ, Черное море, КТК
17:16 18.06.2025
 
КТК впервые заменит выносной причал в Черном море на российский

КТК заменит выносной причал в Черном море на российский в 2027-2028 годах

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует впервые заменить иностранный выносной причал на своем нефтяном терминале в Черном море на полностью российский в 2027-2028 годах, сообщил глава компании Николай Горбань на брифинге в рамках ПМЭФ.
"ВПУ-3 (выносное причальное устройство – ред.) будет заменено уже полностью российским. Мы полностью сделали проектирование, разработали технологию с российским институтом. Работа продвигается, и к концу этого года уже будут изготовлены даже российские якоря-кессоны, которые в следующем году после монтажа этих (двух других - ред.) ВПУ мы уже запустим на ВПУ-3 в работу. Это будет второе полугодие, ближе к концу 2026 года. И дальше уже изготовление самого ВПУ. То есть ВПУ-3 уже будет меняться полностью российским, изготовленным в России, по нашей технологии и со всеми компонентами", - сказал Горбань.
Отвечая на вопрос о сроках замены этого выносного причала согласно графику, глава КТК сказал: "2027-2028 год".
Но сначала КТК планирует в 2026 – начале 2027 года заменить два из трех выносных причалов - первый и второй. Они будут иностранного производства, сказал Горбань. "Успеем ли мы до конца 2026 года или нет – зависит и от погоды, и от того, что операция слишком сложная, на глубине", - пояснил он.
"Но по крайней мере одно ВПУ точно успеем. Второе тоже в конце 2026 - начале 2027-го поменяем", - добавил глава компании, уточнив, что эти два причальных устройства будут не российского производства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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ЭнергетикаРОССИЯЧерное мореКТК
 
 
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