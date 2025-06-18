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Лаборатория PSIMOS может возобновить диалог с российскими партнерами

Лаборатория PSIMOS может возобновить диалог с российскими партнерами - 18.06.2025, ПРАЙМ

Лаборатория PSIMOS может возобновить диалог с российскими партнерами

Международная лаборатория PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:04+0300

2025-06-18T09:04+0300

2025-06-18T09:04+0300

экономика

технологии

россия

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Международная лаборатория PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов, может возобновить диалог с российскими партерами, если ситуация в отношениях с Украиной изменится, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь этой лаборатории Пол Остлинг. "До февраля 2022 года у нас велись переговоры с "Системой" и другими компаниями в сфере агро- и биотехнологий о наших решениях, которые объединяют искусственный интеллект с физическими процессами и комплексными информационными системами, связывающими производителей с конечными потребителями. К сожалению, эти инициативы были прерваны событиями последних трех лет. Если ситуация изменится, мы, безусловно, возобновим диалог с потенциальными партнерами," - сказал Остлинг. Он добавил, что в команде PSIMOS есть российские партнеры и инженеры. "PSIMOS, по сути, зародилась 11 лет назад здесь и в Белграде благодаря двум сербам, россиянину и мне. Один из моих партнеров живет в Москве, как и наш ведущий инженер. Мы представляем собой инкубатор глубоких технологий", - отметил инвестор. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь PSIMOS Technologies, ранее был в совете директоров, в частности, "Уралхима", "Уралкалия", МТС, Мосбиржи, SimpleFinance. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, россия, сша