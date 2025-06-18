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"АвтоВАЗ" показал гоночную версию Lada Iskra Sport

"АвтоВАЗ" показал гоночную версию Lada Iskra Sport - 18.06.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" показал гоночную версию Lada Iskra Sport

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал | 18.06.2025, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал версию Lada Iskra Sport в гоночном оформлении и с усиленным двигателем, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль черного цвета оформлен белыми надписями Rostec и белой цифрой 2 на крыше и лобовом стекле. Он оснащен усиленным двигателем 1,8 литра мощностью 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова машины укреплена изнутри усиленной рамой. В машине установлены два передних спортивных кресла. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, тольятти, автоваз