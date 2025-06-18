https://1prime.ru/20250618/le-858606263.html

НАТО на учениях в Финском заливе испытывает морские беспилотники, пишут СМИ

НАТО на учениях в Финском заливе испытывает морские беспилотники, пишут СМИ - 18.06.2025, ПРАЙМ

НАТО на учениях в Финском заливе испытывает морские беспилотники, пишут СМИ

НАТО в ходе учений в Финском заливе испытывает морские беспилотники для предотвращения диверсий против подводной инфраструктуры, сообщает телерадиовещатель Yle. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:19+0300

2025-06-18T10:19+0300

2025-06-18T10:19+0300

технологии

балтийское море

запад

нато

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. НАТО в ходе учений в Финском заливе испытывает морские беспилотники для предотвращения диверсий против подводной инфраструктуры, сообщает телерадиовещатель Yle. ВМС Финляндии ранее сообщили, что в июне примут учения альянса в Финском заливе, в ходе которых будут задействованы беспилотные морские системы. Маневры запланированы к западу от полуострова Порккала до Ханко. Численность учений, а также точные сроки их проведения не сообщались. "Испытания беспилотников НАТО являются реакцией на диверсии, совершенные на многочисленных электрокабелях и газопроводах в Балтийском море", - говорится в сообщении. Заместитель начальника штаба ВМС НАТО Дэвид Портал, слова которого приводит Yle, сообщил, что цель морских дронов состоит не только в мониторинге, но и в предотвращении диверсий против инфраструктуры. "Эти средства могут оказать действительно большую помощь в быстром, заблаговременном выявлении и предотвращении диверсий", - приводит слова Портала Yle. По данным Yle, в ходе учений альянс испытает беспилотники WAM-V производства американской Ocean Power Technologies, французские Exile Drix X-8, Voyager производства американской компании Saildrone, а также HSMUSV американской Metal Sharkin. Ранее Sveriges Radio сообщало, что НАТО готовится завершить начатую в январе 2025 года операцию "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.

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технологии, балтийское море, запад, нато