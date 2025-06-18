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НАТО на учениях в Финском заливе испытывает морские беспилотники, пишут СМИ
НАТО на учениях в Финском заливе испытывает морские беспилотники, пишут СМИ - 18.06.2025, ПРАЙМ
НАТО на учениях в Финском заливе испытывает морские беспилотники, пишут СМИ
НАТО в ходе учений в Финском заливе испытывает морские беспилотники для предотвращения диверсий против подводной инфраструктуры, сообщает телерадиовещатель Yle. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:19+0300
2025-06-18T10:19+0300
2025-06-18T10:19+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. НАТО в ходе учений в Финском заливе испытывает морские беспилотники для предотвращения диверсий против подводной инфраструктуры, сообщает телерадиовещатель Yle. ВМС Финляндии ранее сообщили, что в июне примут учения альянса в Финском заливе, в ходе которых будут задействованы беспилотные морские системы. Маневры запланированы к западу от полуострова Порккала до Ханко. Численность учений, а также точные сроки их проведения не сообщались. "Испытания беспилотников НАТО являются реакцией на диверсии, совершенные на многочисленных электрокабелях и газопроводах в Балтийском море", - говорится в сообщении. Заместитель начальника штаба ВМС НАТО Дэвид Портал, слова которого приводит Yle, сообщил, что цель морских дронов состоит не только в мониторинге, но и в предотвращении диверсий против инфраструктуры. "Эти средства могут оказать действительно большую помощь в быстром, заблаговременном выявлении и предотвращении диверсий", - приводит слова Портала Yle. По данным Yle, в ходе учений альянс испытает беспилотники WAM-V производства американской Ocean Power Technologies, французские Exile Drix X-8, Voyager производства американской компании Saildrone, а также HSMUSV американской Metal Sharkin. Ранее Sveriges Radio сообщало, что НАТО готовится завершить начатую в январе 2025 года операцию "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.
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технологии, балтийское море, запад, нато
Технологии, Балтийское море, ЗАПАД, НАТО
НАТО на учениях в Финском заливе испытывает морские беспилотники, пишут СМИ
Yle: НАТО на учениях в Финском заливе испытывает морские беспилотники
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. НАТО в ходе учений в Финском заливе испытывает морские беспилотники для предотвращения диверсий против подводной инфраструктуры, сообщает телерадиовещатель Yle.
ВМС Финляндии ранее сообщили, что в июне примут учения альянса в Финском заливе, в ходе которых будут задействованы беспилотные морские системы. Маневры запланированы к западу от полуострова Порккала до Ханко. Численность учений, а также точные сроки их проведения не сообщались.
"Испытания беспилотников НАТО являются реакцией на диверсии, совершенные на многочисленных электрокабелях и газопроводах в Балтийском море", - говорится в сообщении.
Заместитель начальника штаба ВМС НАТО Дэвид Портал, слова которого приводит Yle, сообщил, что цель морских дронов состоит не только в мониторинге, но и в предотвращении диверсий против инфраструктуры.
"Эти средства могут оказать действительно большую помощь в быстром, заблаговременном выявлении и предотвращении диверсий", - приводит слова Портала Yle.
По данным Yle, в ходе учений альянс испытает беспилотники WAM-V производства американской Ocean Power Technologies, французские Exile Drix X-8, Voyager производства американской компании Saildrone, а также HSMUSV американской Metal Sharkin.
Ранее Sveriges Radio сообщало, что НАТО готовится завершить начатую в январе 2025 года операцию "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.
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