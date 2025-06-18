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Мантуров посоветовал зарубежным компаниям способствовать отмене санкций

Мантуров посоветовал зарубежным компаниям способствовать отмене санкций - 18.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров посоветовал зарубежным компаниям способствовать отмене санкций

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что зарубежным компаниям, прежде чем возвращаться... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:52+0300

2025-06-18T13:52+0300

2025-06-18T14:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что зарубежным компаниям, прежде чем возвращаться на российский рынок, нужно поспособствовать отмене санкций против России. "Сначала пусть санкции поспособствуют, чтобы отменили, а потом пусть приходят, и поговорим", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, что нужно сделать зарубежным компаниям для возвращения на рынок. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия, денис мантуров, владимир путин