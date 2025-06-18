Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о проекте электромобиля E-Neva - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/manturov-858624111.html
Мантуров рассказал о проекте электромобиля E-Neva
Мантуров рассказал о проекте электромобиля E-Neva - 18.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о проекте электромобиля E-Neva
Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:33+0300
2025-06-18T15:33+0300
экономика
бизнес
россия
денис мантуров
владимир путин
обуховский завод
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/88/842658874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a07681f5d616fdf95c7e5883fa470d05.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2025. "Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей", поэтому на паузе", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о проекте электромобиля E-Neva. В марте заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников сообщал РИА Новости, что концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva. Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода. Образец экспериментального кроссовера в 2023 году был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250618/avtovaz-858618129.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/88/842658874_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ede45faa5421398464fdfdd1875baa10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, денис мантуров, владимир путин, обуховский завод
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Владимир Путин, Обуховский завод
15:33 18.06.2025
 
Мантуров рассказал о проекте электромобиля E-Neva

Мантуров: проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" поставлен на паузу

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
© Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2025.
"Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей", поэтому на паузе", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о проекте электромобиля E-Neva.
В марте заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников сообщал РИА Новости, что концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva.
Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода. Образец экспериментального кроссовера в 2023 году был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025. Презентация новинок АвтоВАЗа - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut
13:38
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯДенис МантуровВладимир ПутинОбуховский завод
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала