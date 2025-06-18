https://1prime.ru/20250618/manturov-858624111.html

Мантуров рассказал о проекте электромобиля E-Neva

Мантуров рассказал о проекте электромобиля E-Neva - 18.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о проекте электромобиля E-Neva

Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:33+0300

2025-06-18T15:33+0300

2025-06-18T15:33+0300

экономика

бизнес

россия

денис мантуров

владимир путин

обуховский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Проект электромобиля E-Neva компании "Алмаз-Антей" пока поставлен на паузу в связи с приоритетностью основных задач, которыми сегодня занята компания, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2025. "Сейчас мы поставили его на паузу, имею в виду приоритетность тех основных задач, которыми сегодня занят "Алмаз-Антей", поэтому на паузе", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о проекте электромобиля E-Neva. В марте заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников сообщал РИА Новости, что концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva. Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода. Образец экспериментального кроссовера в 2023 году был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия, денис мантуров, владимир путин, обуховский завод