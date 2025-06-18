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Стоимость меди растет в среду после снижения днем ранее

Стоимость меди растет в среду после снижения днем ранее - 18.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди растет в среду после снижения днем ранее

Цена на медь в среду увеличивается после снижения в ходе торгов предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:58+0300

2025-06-18T09:58+0300

2025-06-18T09:58+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Цена на медь в среду увеличивается после снижения в ходе торгов предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.50 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,73% относительно предыдущего закрытия, до 4,844 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам вторника котировки металла снизились на 0,81%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,35% - до 9 669 долларов, алюминия - выросла на 1,47%, до 2 550,5 доллара, цинка - опустилась на 0,73%, до 2 638,5 доллара. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых. Решения Федрезерва США отражаются на динамике курса доллара, к которому чувствительны котировки меди.

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медь, рынок, торги