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"Укрепляет имидж": в ФРГ заметили наигранное поведение Мерца на саммите G7 - 18.06.2025, ПРАЙМ
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"Укрепляет имидж": в ФРГ заметили наигранное поведение Мерца на саммите G7
"Укрепляет имидж": в ФРГ заметили наигранное поведение Мерца на саммите G7 - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Укрепляет имидж": в ФРГ заметили наигранное поведение Мерца на саммите G7
Издание Berliner Zeitung подставило под сомнение внешнеполитический вес Германии Фридриха Мерца, несмотря на его активное участие в международных мероприятиях. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:45+0300
2025-06-18T16:46+0300
политика
германия
фридрих мерц
ес
саммит g7
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Издание Berliner Zeitung подставило под сомнение внешнеполитический вес Германии Фридриха Мерца, несмотря на его активное участие в международных мероприятиях."(Присутствие Мерца на встречах мировых лидеров, в частности, на саммите G7. — Прим. ред.) укрепляет внешнеполитический имидж Мерца: он выглядит участливым, собранным и способным к действию. Но многое из этого — показуха", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, немецкий политик старается позиционировать себя как влиятельный голос Европы и Германии на международной арене, однако влияние ФРГ на ключевые глобальные процессы остается ограниченным. В материале подчёркивается, что многие важные решения, касающиеся, например, ситуации на Украине или на Ближнем Востоке, принимаются без учёта позиции Берлина.Саммит G7 состоялся в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня. В заседаниях участвовали главы государств и правительств "Большой семерки": Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Европейского союза и приглашенные партнерские страны. По завершении саммита Фридрих Мерц высказался о возможных мерах в отношении Москвы, выразив осторожный оптимизм по поводу ожидаемого ужесточения американских санкций против России.
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германия, фридрих мерц, ес, саммит g7
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ЕС, саммит G7
16:45 18.06.2025 (обновлено: 16:46 18.06.2025)
 
"Укрепляет имидж": в ФРГ заметили наигранное поведение Мерца на саммите G7

Berliner Zeitung: Мерц лишь делает вид, что имеет значимое международное влияние

© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Издание Berliner Zeitung подставило под сомнение внешнеполитический вес Германии Фридриха Мерца, несмотря на его активное участие в международных мероприятиях.
"(Присутствие Мерца на встречах мировых лидеров, в частности, на саммите G7. — Прим. ред.) укрепляет внешнеполитический имидж Мерца: он выглядит участливым, собранным и способным к действию. Но многое из этого — показуха", — говорится в материале.
Как отмечает автор статьи, немецкий политик старается позиционировать себя как влиятельный голос Европы и Германии на международной арене, однако влияние ФРГ на ключевые глобальные процессы остается ограниченным. В материале подчёркивается, что многие важные решения, касающиеся, например, ситуации на Украине или на Ближнем Востоке, принимаются без учёта позиции Берлина.
Саммит G7 состоялся в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня. В заседаниях участвовали главы государств и правительств "Большой семерки": Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Европейского союза и приглашенные партнерские страны.
По завершении саммита Фридрих Мерц высказался о возможных мерах в отношении Москвы, выразив осторожный оптимизм по поводу ожидаемого ужесточения американских санкций против России.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
"Должны держаться": Каллас сделала дерзкое заявление в адрес России
14:48
 
ПолитикаГЕРМАНИЯФридрих МерцЕСсаммит G7
 
 
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