https://1prime.ru/20250618/mid-858600604.html

Конфликт на Ближнем Востоке ведет к угрозе всему миру, заявили в МИД

Конфликт на Ближнем Востоке ведет к угрозе всему миру, заявили в МИД - 18.06.2025, ПРАЙМ

Конфликт на Ближнем Востоке ведет к угрозе всему миру, заявили в МИД

Конфликт Ирана и Израиля ведет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T08:27+0300

2025-06-18T08:27+0300

2025-06-18T08:27+0300

политика

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Конфликт Ирана и Израиля ведет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь практическое измерение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это всё (конфликт Ирана и Израиля - ред.) ведёт не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она подчеркнула, что Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, а удары по ним являются глобальной угрозой. Захарова добавила, что ядерная угроза в этом конфликте имеет реальное значение. "В данном случае говорить-то надо о ядерной угрозе, которая имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое", - подчеркнула Захарова. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://1prime.ru/20250617/mid-858592026.html

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мид рф, мария захарова, ближний восток, иран, израиль