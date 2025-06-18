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В МИД вновь отметили готовность РФ быть посредником между Израилем и Ираном
В МИД вновь отметили готовность РФ быть посредником между Израилем и Ираном - 18.06.2025, ПРАЙМ
В МИД вновь отметили готовность РФ быть посредником между Израилем и Ираном
Россия подчеркивала, что может быть посредником для урегулирования конфликта Ирана и Израиля, Москва нацелена на политико-дипломатическое решение противоречий,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:24+0300
2025-06-18T13:24+0300
2025-06-18T13:24+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия подчеркивала, что может быть посредником для урегулирования конфликта Ирана и Израиля, Москва нацелена на политико-дипломатическое решение противоречий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы делали заявление буквально накануне этой ситуации… и говорили о том, что готовы предоставить свои посреднические усилия, в частности в диалоге вокруг иранской ядерной программы, напомню, мирной. Ее мирный характер был неоднократно подчеркнут и переподтвержден инспекторами МАГАТЭ, самой организацией. Собственно говоря, мы проявили себя в таком качестве, когда заключалась та самая сделка по иранской ядерной программе", - сказала она "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва умеет оказывать посредническое содействие и находится в контакте со всеми странами региона. "У нас действительно есть нацеленность на достижение результата политико-дипломатическим путем, когда мы подключаемся в качестве медиатора, посредника, стороны, которая оказывает добрые услуги, когда это востребовано. У нас есть опыт такой, у нас нет того, что называется камнем за пазухой, нет желания поиграться или сделать так, чтобы ситуация усугубилась", - подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, израиль, иран, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, МИД, Мария Захарова
В МИД вновь отметили готовность РФ быть посредником между Израилем и Ираном
Захарова: Россия нацелена на дипломатическое решение конфликта Израиля и Ирана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия подчеркивала, что может быть посредником для урегулирования конфликта Ирана и Израиля, Москва нацелена на политико-дипломатическое решение противоречий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы делали заявление буквально накануне этой ситуации… и говорили о том, что готовы предоставить свои посреднические усилия, в частности в диалоге вокруг иранской ядерной программы, напомню, мирной. Ее мирный характер был неоднократно подчеркнут и переподтвержден инспекторами МАГАТЭ, самой организацией. Собственно говоря, мы проявили себя в таком качестве, когда заключалась та самая сделка по иранской ядерной программе", - сказала она "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва умеет оказывать посредническое содействие и находится в контакте со всеми странами региона.
"У нас действительно есть нацеленность на достижение результата политико-дипломатическим путем, когда мы подключаемся в качестве медиатора, посредника, стороны, которая оказывает добрые услуги, когда это востребовано. У нас есть опыт такой, у нас нет того, что называется камнем за пазухой, нет желания поиграться или сделать так, чтобы ситуация усугубилась", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
У Ирана и Израиля еще есть шанс мирно завершить конфликт, заявили в МИД