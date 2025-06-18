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Главы МИД России и Омана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Главы МИД России и Омана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Главы МИД России и Омана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке - 18.06.2025, ПРАЙМ
Главы МИД России и Омана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Министры иностранных дел России и Омана Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнули важность... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:47+0300
2025-06-18T16:47+0300
политика
россия
иран
оман
ближний восток
сергей лавров
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел России и Омана Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнули важность скорейшего созданию условий для устойчивого переговорного процесса по ситуации вокруг Ирана, сообщил МИД РФ. Телефонный разговор состоялся 18 июня по инициативе оманской стороны. "Была обсуждена беспрецедентная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, ставшая результатом масштабной силовой операции Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН и норм международного права. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность скорейшего прекращения боевых действий и недопущения дальнейшего географического расширения зоны конфликта, чреватого трагическими последствиями для всего региона", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Кроме того, Лавров выразил признательность за посреднические действия Омана, направленные на поиск взаимоприемлемых развязок спорных вопросов, в том числе связанных с ядерной программой Ирана. "Министры подчеркнули важность продолжения совместных усилий по переводу конфронтации в политико-дипломатическое русло и скорейшему созданию благоприятных условий для налаживания устойчивого переговорного процесса", - добавили в министерстве.
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россия, иран, оман, ближний восток, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ОМАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Лавров
16:47 18.06.2025
 
Главы МИД России и Омана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Омана призвали к созданию условий для переговоров по Ирану

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел России и Омана Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнули важность скорейшего созданию условий для устойчивого переговорного процесса по ситуации вокруг Ирана, сообщил МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся 18 июня по инициативе оманской стороны.
"Была обсуждена беспрецедентная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, ставшая результатом масштабной силовой операции Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН и норм международного права. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность скорейшего прекращения боевых действий и недопущения дальнейшего географического расширения зоны конфликта, чреватого трагическими последствиями для всего региона", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Кроме того, Лавров выразил признательность за посреднические действия Омана, направленные на поиск взаимоприемлемых развязок спорных вопросов, в том числе связанных с ядерной программой Ирана.
"Министры подчеркнули важность продолжения совместных усилий по переводу конфронтации в политико-дипломатическое русло и скорейшему созданию благоприятных условий для налаживания устойчивого переговорного процесса", - добавили в министерстве.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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15:12
 
ПолитикаРОССИЯИРАНОМАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКСергей Лавров
 
 
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