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Несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресную поддержку - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресную поддержку
Несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресную поддержку - 18.06.2025, ПРАЙМ
Несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресную поддержку
Несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресные меры поддержки, некоторые уже получили ее, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Дмитрий... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:33+0300
2025-06-18T12:33+0300
бизнес
россия
рф
антон силуанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресные меры поддержки, некоторые уже получили ее, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. "Несколько десятков предприятий уже подали документы в подкомиссию. Сейчас идет активная работа... Уже часть предприятий рассмотрено, по ним приняты точечные меры поддержки", - сказал он в кулуарах ПМЭФ. Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Как сообщал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий в России, но еще по некоторым нужно время для более детального анализа и взвешенного решения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, рф, антон силуанов
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов
12:33 18.06.2025
 
Несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресную поддержку

Минэнерго: несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресные меры поддержки

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© fotolia.com / Halfpoint
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Несколько десятков угольных компаний подали заявки на адресные меры поддержки, некоторые уже получили ее, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов.
"Несколько десятков предприятий уже подали документы в подкомиссию. Сейчас идет активная работа... Уже часть предприятий рассмотрено, по ним приняты точечные меры поддержки", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Как сообщал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий в России, но еще по некоторым нужно время для более детального анализа и взвешенного решения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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