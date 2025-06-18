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Минфин спрогнозировал объем рынка ЦФА в России к 2030 году - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Минфин спрогнозировал объем рынка ЦФА в России к 2030 году
Минфин спрогнозировал объем рынка ЦФА в России к 2030 году - 18.06.2025, ПРАЙМ
Минфин спрогнозировал объем рынка ЦФА в России к 2030 году
Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России к концу текущего года превысит 1 триллион рублей или даже приблизится к 2 триллионам рублей, а к 2030... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T11:32+0300
2025-06-18T11:54+0300
пмэф-2025
минфин
финансы
россия
цфа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России к концу текущего года превысит 1 триллион рублей или даже приблизится к 2 триллионам рублей, а к 2030 году может достичь 10 триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.По словам замминистра, в настоящее время объем рынка ЦФА оценивается примерно в 800 миллиардов рублей. "Капитализация фондового рынка у нас сейчас больше 50 триллионов рублей. Я думаю, что рынок ЦФА в какой-то момент подрастет: к концу года мы точно 1 триллион рублей перейдем, может быть, к 2 триллионам приблизимся, а к 2030 году мы вполне можем и 10 триллионов достичь, если будет правильный подход, и он не будет перерегулирован", - считает Чебесков."Наша задача - создать правильные условия, чтобы был инструментарий у бизнеса, для того, чтобы эти новые продукты, более гибкие, использовать", - отметил он.По словам Чебескова, министерство видит малый и средний бизнес ключевым клиентом и ключевым пользователем для цифровых финансовых активов, потому что инструменты фондового рынка уже перестали быть такими гибкими. Чтобы выпустить облигации, требуется неделя, чтобы сделать выпуск ЦФА, требуется несколько дней, привел пример замминистра."Мы зарегулировали фондовый рынок хорошенечко, потому что рынок созрел, и регулирование и защита прав потребителей становится более важным аспектом, когда рынок растет. Поэтому нам с точки зрения нашего регулирования - и законодательного, и регулирования Банка России, конечно, важно рынок ЦФА сейчас не перерегулировать раньше времени. Потому что мы можем его поджать еще до того, как он развивается", - сказал Чебесков."Вечный вопрос - баланс регулирования и свободы предпринимательской инициативы. Но здесь мы уже говорим о том, что базовое регулирование по цифровым финансовым активам, по цифровым правам в целом, оно уже принято и существует. Вопрос, как дальше это будет развиваться? Стоит ли его также регулировать, как рынок ценных бумаг сейчас или продолжать более гибкий подход?", - отметил он.Цифровые финансовые активы – это класс финансовых инструментов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра. Ранее в июне Московская биржа сообщила, что за январь-май разместила ЦФА на 85 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза выше, чем за весь 2024 год.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минфин, финансы, россия, цфа
ПМЭФ-2025, Минфин, Финансы, РОССИЯ, ЦФА
11:32 18.06.2025 (обновлено: 11:54 18.06.2025)
 
Минфин спрогнозировал объем рынка ЦФА в России к 2030 году

Чебесков: объем рынка ЦФА в России может достичь 10 триллионов рублей к 2030 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России к концу текущего года превысит 1 триллион рублей или даже приблизится к 2 триллионам рублей, а к 2030 году может достичь 10 триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам замминистра, в настоящее время объем рынка ЦФА оценивается примерно в 800 миллиардов рублей. "Капитализация фондового рынка у нас сейчас больше 50 триллионов рублей. Я думаю, что рынок ЦФА в какой-то момент подрастет: к концу года мы точно 1 триллион рублей перейдем, может быть, к 2 триллионам приблизимся, а к 2030 году мы вполне можем и 10 триллионов достичь, если будет правильный подход, и он не будет перерегулирован", - считает Чебесков.
"Наша задача - создать правильные условия, чтобы был инструментарий у бизнеса, для того, чтобы эти новые продукты, более гибкие, использовать", - отметил он.
По словам Чебескова, министерство видит малый и средний бизнес ключевым клиентом и ключевым пользователем для цифровых финансовых активов, потому что инструменты фондового рынка уже перестали быть такими гибкими. Чтобы выпустить облигации, требуется неделя, чтобы сделать выпуск ЦФА, требуется несколько дней, привел пример замминистра.
"Мы зарегулировали фондовый рынок хорошенечко, потому что рынок созрел, и регулирование и защита прав потребителей становится более важным аспектом, когда рынок растет. Поэтому нам с точки зрения нашего регулирования - и законодательного, и регулирования Банка России, конечно, важно рынок ЦФА сейчас не перерегулировать раньше времени. Потому что мы можем его поджать еще до того, как он развивается", - сказал Чебесков.
"Вечный вопрос - баланс регулирования и свободы предпринимательской инициативы. Но здесь мы уже говорим о том, что базовое регулирование по цифровым финансовым активам, по цифровым правам в целом, оно уже принято и существует. Вопрос, как дальше это будет развиваться? Стоит ли его также регулировать, как рынок ценных бумаг сейчас или продолжать более гибкий подход?", - отметил он.
Цифровые финансовые активы – это класс финансовых инструментов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения записей в информационную систему на основе распределенного реестра. Ранее в июне Московская биржа сообщила, что за январь-май разместила ЦФА на 85 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза выше, чем за весь 2024 год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025МинфинФинансыРОССИЯЦФА
 
 
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