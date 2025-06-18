https://1prime.ru/20250618/minprirody-858609243.html
Минприроды отметило возможности России нарастить добычу газа, угля и РЗМ
Минприроды отметило возможности России нарастить добычу газа, угля и РЗМ - 18.06.2025, ПРАЙМ
Минприроды отметило возможности России нарастить добычу газа, угля и РЗМ
Россия может нарастить добычу газа, угля и редкоземельных металлов в разы, заявил замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин на ПМЭФ. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T11:11+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия может нарастить добычу газа, угля и редкоземельных металлов в разы, заявил замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин на ПМЭФ. "По газу, углю, редкоземам мы можем в разы, а где-то и в десятки раз нарастить объемы добычи и производства. Это наше конкурентное преимущество", - сказал он, выступая на конференции "Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики", которая проходит в рамках форума. Тетенькин выразил уверенность, что придет время, когда все открытые запасы полезных ископаемых будут востребованы, и Россия к развитию готова. "Мы понимаем, есть альтернативная энергетика... альтернативные виды промышленности, которые сегодня развиваются, перспективы в России для этого всего есть", - добавил замглавы Минприроды. А залог сохранения позиции сырьевого лидера, по его словам, это инвестиции в геологоразведку, развитие технологий добычи, построение цепочки полного цикла внутри страны и человеческий потенциал. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, минприроды, уголь, газ, добыча газа
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Минприроды, уголь, Газ, добыча газа
Минприроды отметило возможности России нарастить добычу газа, угля и РЗМ
Тетенькин: Россия может значительно нарастить добычу газа, угля и редкоземельных металлов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия может нарастить добычу газа, угля и редкоземельных металлов в разы, заявил замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин на ПМЭФ.
"По газу, углю, редкоземам мы можем в разы, а где-то и в десятки раз нарастить объемы добычи и производства. Это наше конкурентное преимущество", - сказал он, выступая на конференции "Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики", которая проходит в рамках форума.
Тетенькин выразил уверенность, что придет время, когда все открытые запасы полезных ископаемых будут востребованы, и Россия к развитию готова.
"Мы понимаем, есть альтернативная энергетика... альтернативные виды промышленности, которые сегодня развиваются, перспективы в России для этого всего есть", - добавил замглавы Минприроды.
А залог сохранения позиции сырьевого лидера, по его словам, это инвестиции в геологоразведку, развитие технологий добычи, построение цепочки полного цикла внутри страны и человеческий потенциал.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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