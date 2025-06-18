https://1prime.ru/20250618/minprirody-858609765.html

Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе

Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе - 18.06.2025, ПРАЙМ

Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе

Россия заинтересована в сотрудничестве с другими мировыми сырьевыми лидерами и считает, что международное сотрудничество обеспечит как рациональное и бережное... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T11:30+0300

2025-06-18T11:30+0300

2025-06-18T11:30+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в сотрудничестве с другими мировыми сырьевыми лидерами и считает, что международное сотрудничество обеспечит как рациональное и бережное использование природных ресурсов, так и сбалансирование развитие мирового рынка минерального сырья, заявил замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин, выступая на конференции "Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики", которая проходит в рамках ПМЭФ. "Российская Федерация открыта к сближению правовых основ для поиска и разработки месторождений, переработки и экспорта продукции. Мы понимаем, что укрепление международного сотрудничества позволит обеспечить рациональное и бережное использование национальных природных ресурсов, гармоничное и сбалансированное развитие мирового рынка минерального сырья", - сказал он. Тетенькин выразил надежду на такую же открытость других мировых сырьевых лидеров. По его словам, сегодня наблюдается глобальная тенденция к недостатку качественного сырья для благополучного развития мировой экономики из-за активного развития промышленности, роста потребления высокотехнологичных товаров повседневного спроса, средств коммуникации, технологий искусственного интеллекта. "Поэтому ниша для серьезных лидеров только расширяется. И, учитывая многополярность нашего мира, места хватит для всех. Залог отсутствия мировых конфликтов в том числе среди сырьевых лидеров - их кооперация на базе взаимовыгодных договоренностей и взаимоуважения", - добавил замглавы Минприроды. Тетенькин также отметил, что Россию с другими мировыми сырьевыми лидерами объединяют климатические вопросы, повышение ответственности бизнеса, качество природоохранного надзора, обмен лучшей практикой и технологиями в области геологоразведки, добычи и переработки сырьевой продукции, социальная ответственность, стандарты качества сырьевой продукции. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/minprirody-858609243.html

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россия, промышленность, минприроды