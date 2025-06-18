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Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе
Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе - 18.06.2025, ПРАЙМ
Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе
Россия заинтересована в сотрудничестве с другими мировыми сырьевыми лидерами и считает, что международное сотрудничество обеспечит как рациональное и бережное... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T11:30+0300
2025-06-18T11:30+0300
пмэф-2025
россия
промышленность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в сотрудничестве с другими мировыми сырьевыми лидерами и считает, что международное сотрудничество обеспечит как рациональное и бережное использование природных ресурсов, так и сбалансирование развитие мирового рынка минерального сырья, заявил замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин, выступая на конференции "Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики", которая проходит в рамках ПМЭФ. "Российская Федерация открыта к сближению правовых основ для поиска и разработки месторождений, переработки и экспорта продукции. Мы понимаем, что укрепление международного сотрудничества позволит обеспечить рациональное и бережное использование национальных природных ресурсов, гармоничное и сбалансированное развитие мирового рынка минерального сырья", - сказал он. Тетенькин выразил надежду на такую же открытость других мировых сырьевых лидеров. По его словам, сегодня наблюдается глобальная тенденция к недостатку качественного сырья для благополучного развития мировой экономики из-за активного развития промышленности, роста потребления высокотехнологичных товаров повседневного спроса, средств коммуникации, технологий искусственного интеллекта. "Поэтому ниша для серьезных лидеров только расширяется. И, учитывая многополярность нашего мира, места хватит для всех. Залог отсутствия мировых конфликтов в том числе среди сырьевых лидеров - их кооперация на базе взаимовыгодных договоренностей и взаимоуважения", - добавил замглавы Минприроды. Тетенькин также отметил, что Россию с другими мировыми сырьевыми лидерами объединяют климатические вопросы, повышение ответственности бизнеса, качество природоохранного надзора, обмен лучшей практикой и технологиями в области геологоразведки, добычи и переработки сырьевой продукции, социальная ответственность, стандарты качества сырьевой продукции. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, промышленность, минприроды
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Промышленность, Минприроды
11:30 18.06.2025
 
Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе

Тетенькин: Россия открыта к международному сотрудничеству в сырьевом секторе

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛоготип Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Минприроды РФ
Логотип Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Минприроды РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в сотрудничестве с другими мировыми сырьевыми лидерами и считает, что международное сотрудничество обеспечит как рациональное и бережное использование природных ресурсов, так и сбалансирование развитие мирового рынка минерального сырья, заявил замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин, выступая на конференции "Ответственность мировых лидеров по запасам и добыче минерального сырья за устойчивое развитие глобальной экономики", которая проходит в рамках ПМЭФ.
"Российская Федерация открыта к сближению правовых основ для поиска и разработки месторождений, переработки и экспорта продукции. Мы понимаем, что укрепление международного сотрудничества позволит обеспечить рациональное и бережное использование национальных природных ресурсов, гармоничное и сбалансированное развитие мирового рынка минерального сырья", - сказал он.
Тетенькин выразил надежду на такую же открытость других мировых сырьевых лидеров.
По его словам, сегодня наблюдается глобальная тенденция к недостатку качественного сырья для благополучного развития мировой экономики из-за активного развития промышленности, роста потребления высокотехнологичных товаров повседневного спроса, средств коммуникации, технологий искусственного интеллекта.
"Поэтому ниша для серьезных лидеров только расширяется. И, учитывая многополярность нашего мира, места хватит для всех. Залог отсутствия мировых конфликтов в том числе среди сырьевых лидеров - их кооперация на базе взаимовыгодных договоренностей и взаимоуважения", - добавил замглавы Минприроды.
Тетенькин также отметил, что Россию с другими мировыми сырьевыми лидерами объединяют климатические вопросы, повышение ответственности бизнеса, качество природоохранного надзора, обмен лучшей практикой и технологиями в области геологоразведки, добычи и переработки сырьевой продукции, социальная ответственность, стандарты качества сырьевой продукции.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сила Сибири — 2 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Минприроды отметило возможности России нарастить добычу газа, угля и РЗМ
11:11
 
ПМЭФ-2025РОССИЯПромышленностьМинприроды
 
 
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