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Минпромторг представил первый рейтинг "дронификации" регионов России

Минпромторг представил первый рейтинг "дронификации" регионов России - 18.06.2025, ПРАЙМ

Минпромторг представил первый рейтинг "дронификации" регионов России

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил пилотный рейтинг "дронификации"... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T12:57+0300

2025-06-18T12:57+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Замглавы Минпромторга России Василий Шпак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил пилотный рейтинг "дронификации" российских регионов, в топ-5 вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области. "Ключевая цель его формирования – это мотивация регионов создавать условия для развития отрасли, для развития рынка, услуг беспилотных авиационных систем. Все это для того, чтобы сокращать отставание между лидерами и аутсайдерами", - сказал замминистра в рамках сессии "Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему". Замглавы Минпромторга также отметил, что рейтинг позволит спроектировать национальную систему беспилотной воздушной статистики. Он оценивает такие показатели, как эффективность организации мероприятий по открытию воздушного пространства для беспилотников, качество и доступность соответствующей инфраструктуры, обеспеченность отрасли кадрами и финансами, уровень готовности регионов к реализации сценариев применения беспилотников, а также результаты применения беспилотных авиационных систем. В расчет пилотного рейтинга вошли 47 регионов России из восьми федеральных округов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов. В топ-5 регионов по данному рейтингу вошли Калужская и Рязанская области, Башкирия, Сахалинская и Самарская области соответственно. "Дроны — это не просто технологии, это будущее, которое уже наступило. Сегодня они становятся ключевым инструментом для решения логистических, социальных и экономических задач, особенно в нашей стране с ее огромными расстояниями и удаленными регионами. Без дронов невозможно эффективно развивать инфраструктуру, а их потенциал в улучшении качества жизни людей огромен", - отметил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, минпромторг