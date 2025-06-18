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Молдавия намерена подписать соглашение о вступлении в ЕС до 2028 года - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Молдавия намерена подписать соглашение о вступлении в ЕС до 2028 года
Молдавия намерена подписать соглашение о вступлении в ЕС до 2028 года - 18.06.2025, ПРАЙМ
Молдавия намерена подписать соглашение о вступлении в ЕС до 2028 года
Власти Молдавии поставили себе задачу подписать соглашение о вступлении в Евросоюз до 2028 года, чтобы к 2030 году все страны ЕС смогли его одобрить, заявила... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:21+0300
2025-06-18T10:21+0300
политика
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 июн - ПРАЙМ. Власти Молдавии поставили себе задачу подписать соглашение о вступлении в Евросоюз до 2028 года, чтобы к 2030 году все страны ЕС смогли его одобрить, заявила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова. "Нам предстоит активная работа над подготовкой страны к вступлению, чтобы в 2027 году начать переговоры, в 2028 году - подписать соглашение о вступлении и уже к 2030 году вступить в ЕС, став его полноправным членом", - заявила Герасимова журналистам. По ее словам, перед властями Молдавии стоит задача убедить все страны ЕС одобрить вступление Молдавии до 2030 года. "Все страны-члены ЕС должны будут ратифицировать в своих национальных парламентах Соглашение о вступлении Республики Молдова в ЕС. По опыту других стран мы видим, что процесс ратификации обычно длится от одного года до двух лет", - объяснила вице-премьер. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
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молдавия, ес, украина
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, УКРАИНА
10:21 18.06.2025
 
Молдавия намерена подписать соглашение о вступлении в ЕС до 2028 года

Герасимова: Молдавия поставила задачу подписать соглашение о вступлении в ЕС до 2028 года

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 18 июн - ПРАЙМ. Власти Молдавии поставили себе задачу подписать соглашение о вступлении в Евросоюз до 2028 года, чтобы к 2030 году все страны ЕС смогли его одобрить, заявила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.
"Нам предстоит активная работа над подготовкой страны к вступлению, чтобы в 2027 году начать переговоры, в 2028 году - подписать соглашение о вступлении и уже к 2030 году вступить в ЕС, став его полноправным членом", - заявила Герасимова журналистам.
По ее словам, перед властями Молдавии стоит задача убедить все страны ЕС одобрить вступление Молдавии до 2030 года.
"Все страны-члены ЕС должны будут ратифицировать в своих национальных парламентах Соглашение о вступлении Республики Молдова в ЕС. По опыту других стран мы видим, что процесс ратификации обычно длится от одного года до двух лет", - объяснила вице-премьер.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
В Молдавии сообщили о "наглейшем вмешательстве" ЕС в местные выборы
14 июня, 15:00
 
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