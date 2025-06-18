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МВД предупредило о сайте, где якобы помогают жертвам мошенничеств - 18.06.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о сайте, где якобы помогают жертвам мошенничеств
МВД предупредило о сайте, где якобы помогают жертвам мошенничеств - 18.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о сайте, где якобы помогают жертвам мошенничеств
Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:16+0300
2025-06-18T16:16+0300
мошенничество
общество
мвд
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. На ресурсе уверяют, что помогают тем, кто столкнулся с обманом или его попыткой, призывают не оставаться один на один с проблемой и обратиться за помощью. "Во многих случаях мы даже помогаем вернуть потерянные деньги" , - следует из опубликованных ведомством материалов. Подобные ресурсы - классический пример фишинга для обмана граждан под предлогом помощи жертвам мошенников. Ссылки на них распространяются в профильных сообществах или направляются лжеюристами, обещающими вернуть деньги, уверяют полицейские. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют свой стандартный приём - присваивают несуществующей организации громкое название, например "Инициатива Центра цифровой безопасности". В подобных ресурсах для правдоподобности зачастую есть ссылки на известные организации, положительные отзывы, однако стоит обратить внимание на отсутствие контактов и возможности самому оставить обратную связь. "В ряде ситуаций средства действительно можно вернуть... за помощью лучше обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", - заключили правоохранители.
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общество , мвд
Мошенничество, Общество , МВД
16:16 18.06.2025
 
МВД предупредило о сайте, где якобы помогают жертвам мошенничеств

МВД выявило фишинговый ресурс, где якобы помогают жертвам мошенников

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Выявлен фишинговый ресурс под предлогом помощи жертвам мошенников, где пользователям обещают вернуть средства, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На ресурсе уверяют, что помогают тем, кто столкнулся с обманом или его попыткой, призывают не оставаться один на один с проблемой и обратиться за помощью.
"Во многих случаях мы даже помогаем вернуть потерянные деньги" , - следует из опубликованных ведомством материалов.
Подобные ресурсы - классический пример фишинга для обмана граждан под предлогом помощи жертвам мошенников. Ссылки на них распространяются в профильных сообществах или направляются лжеюристами, обещающими вернуть деньги, уверяют полицейские.
В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют свой стандартный приём - присваивают несуществующей организации громкое название, например "Инициатива Центра цифровой безопасности". В подобных ресурсах для правдоподобности зачастую есть ссылки на известные организации, положительные отзывы, однако стоит обратить внимание на отсутствие контактов и возможности самому оставить обратную связь.
"В ряде ситуаций средства действительно можно вернуть... за помощью лучше обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", - заключили правоохранители.
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