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В "Билайне" сообщили о мошеннических атаках на участников ПМЭФ
В "Билайне" сообщили о мошеннических атаках на участников ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ
В "Билайне" сообщили о мошеннических атаках на участников ПМЭФ
Более 700 мошеннических атак на абонентов "Билайна" - участников ПМЭФ-2025 - было отражено в первый день форума, сообщили РИА Новости в компании. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T19:06+0300
2025-06-18T19:06+0300
2025-06-18T19:06+0300
происшествия
билайн
атаки
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Более 700 мошеннических атак на абонентов "Билайна" - участников ПМЭФ-2025 - было отражено в первый день форума, сообщили РИА Новости в компании. "За период с 09.00 до 18.00 18.06.2025 года остановлено 758 мошеннических атак на абонентов билайн-участников ПМЭФ", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Происшествия, Билайн, АТАКИ, ПМЭФ
В "Билайне" сообщили о мошеннических атаках на участников ПМЭФ
"Билайн": отражено более 700 мошеннических атак на участников ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Более 700 мошеннических атак на абонентов "Билайна" - участников ПМЭФ-2025 - было отражено в первый день форума, сообщили РИА Новости в компании.
"За период с 09.00 до 18.00 18.06.2025 года остановлено 758 мошеннических атак на абонентов билайн-участников ПМЭФ", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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