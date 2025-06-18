https://1prime.ru/20250618/moshenniki-858632408.html

В "Билайне" сообщили о мошеннических атаках на участников ПМЭФ

В "Билайне" сообщили о мошеннических атаках на участников ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ

В "Билайне" сообщили о мошеннических атаках на участников ПМЭФ

Более 700 мошеннических атак на абонентов "Билайна" - участников ПМЭФ-2025 - было отражено в первый день форума, сообщили РИА Новости в компании. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T19:06+0300

2025-06-18T19:06+0300

2025-06-18T19:06+0300

происшествия

билайн

атаки

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Более 700 мошеннических атак на абонентов "Билайна" - участников ПМЭФ-2025 - было отражено в первый день форума, сообщили РИА Новости в компании. "За период с 09.00 до 18.00 18.06.2025 года остановлено 758 мошеннических атак на абонентов билайн-участников ПМЭФ", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250614/iran-858480028.html

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2025

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билайн, атаки, пмэф