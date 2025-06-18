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Россия проработает закупку крупных партий кофе в Мьянме

Россия проработает закупку крупных партий кофе в Мьянме - 18.06.2025, ПРАЙМ

Россия проработает закупку крупных партий кофе в Мьянме

Минэкономразвития РФ видит устойчивый интерес российских компаний к закупкам продукции в Мьянме, в частности - к кофе, в проработке сейчас закупка крупных... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:31+0300

2025-06-18T13:31+0300

2025-06-18T14:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ видит устойчивый интерес российских компаний к закупкам продукции в Мьянме, в частности - к кофе, в проработке сейчас закупка крупных партий, сообщает пресс-служба Минэкономразвития по итогам встречи министра Максима Решетникова с делегацией Мьянмы на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы отмечаем устойчивый интерес российских компаний к мьянманской продукции, в частности к кофе. В проработке сейчас закупки довольно крупных партий из Мьянмы. Для наращивания торговли важно продолжать информировать бизнес о возможностях сотрудничества", - цитирует пресс-служба главу Минэкономразвития. Он уточнил, что основную долю российских поставок в Мьянму в первом квартале 2025 года составили нефть, нефтепродукты, измерительные приборы, а импорта - текстиль, обувь и изделия из кожевенного сырья. На встрече стороны обсудили различные направления сотрудничества, включая торговлю, энергетику, инфраструктурные проекты и трудовую миграцию. Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо заявил, что страна готова привлекать российские компании к работам на шельфе Мьянмы, в частности для повышения выработки уже истощенных месторождений нефти и газа. Стороны также договорились активизировать работу по заключению соглашений о реадмиссии и организованном наборе трудовых мигрантов. "Первые высококвалифицированные специалисты уже заехали в Казань и Приморье. Компании высоко оценили навыки и уровень образования специалистов из Мьянмы", - говорится в сообщении. Кроме того, обсуждается сотрудничество в сфере телекоммуникаций, включая покрытие территории Мьянмы базовыми станциями мобильной связи российского производства. "Это решение позволит укрепить технологический суверенитет региона", - подчеркивает Минэкономразвития. Ожидается, что часть договоренностей будет закреплена в ходе подписания документов на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, технологии, мьянма, казань, максим решетников