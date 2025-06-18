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Россия проработает закупку крупных партий кофе в Мьянме - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Россия проработает закупку крупных партий кофе в Мьянме
Россия проработает закупку крупных партий кофе в Мьянме - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия проработает закупку крупных партий кофе в Мьянме
Минэкономразвития РФ видит устойчивый интерес российских компаний к закупкам продукции в Мьянме, в частности - к кофе, в проработке сейчас закупка крупных... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:31+0300
2025-06-18T14:02+0300
россия
технологии
мьянма
казань
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ видит устойчивый интерес российских компаний к закупкам продукции в Мьянме, в частности - к кофе, в проработке сейчас закупка крупных партий, сообщает пресс-служба Минэкономразвития по итогам встречи министра Максима Решетникова с делегацией Мьянмы на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы отмечаем устойчивый интерес российских компаний к мьянманской продукции, в частности к кофе. В проработке сейчас закупки довольно крупных партий из Мьянмы. Для наращивания торговли важно продолжать информировать бизнес о возможностях сотрудничества", - цитирует пресс-служба главу Минэкономразвития. Он уточнил, что основную долю российских поставок в Мьянму в первом квартале 2025 года составили нефть, нефтепродукты, измерительные приборы, а импорта - текстиль, обувь и изделия из кожевенного сырья. На встрече стороны обсудили различные направления сотрудничества, включая торговлю, энергетику, инфраструктурные проекты и трудовую миграцию. Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо заявил, что страна готова привлекать российские компании к работам на шельфе Мьянмы, в частности для повышения выработки уже истощенных месторождений нефти и газа. Стороны также договорились активизировать работу по заключению соглашений о реадмиссии и организованном наборе трудовых мигрантов. "Первые высококвалифицированные специалисты уже заехали в Казань и Приморье. Компании высоко оценили навыки и уровень образования специалистов из Мьянмы", - говорится в сообщении. Кроме того, обсуждается сотрудничество в сфере телекоммуникаций, включая покрытие территории Мьянмы базовыми станциями мобильной связи российского производства. "Это решение позволит укрепить технологический суверенитет региона", - подчеркивает Минэкономразвития. Ожидается, что часть договоренностей будет закреплена в ходе подписания документов на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, технологии, мьянма, казань, максим решетников
РОССИЯ, Технологии, МЬЯНМА, КАЗАНЬ, Максим Решетников, ПМЭФ-2025
13:31 18.06.2025 (обновлено: 14:02 18.06.2025)
 
Россия проработает закупку крупных партий кофе в Мьянме

МЭР: Россия прорабатывает закупку крупных партий кофе в Мьянме

© Фото : Unsplash/Alexander SchimmeckЯнгон, Мьянма
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : Unsplash/Alexander Schimmeck
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ видит устойчивый интерес российских компаний к закупкам продукции в Мьянме, в частности - к кофе, в проработке сейчас закупка крупных партий, сообщает пресс-служба Минэкономразвития по итогам встречи министра Максима Решетникова с делегацией Мьянмы на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы отмечаем устойчивый интерес российских компаний к мьянманской продукции, в частности к кофе. В проработке сейчас закупки довольно крупных партий из Мьянмы. Для наращивания торговли важно продолжать информировать бизнес о возможностях сотрудничества", - цитирует пресс-служба главу Минэкономразвития.
Он уточнил, что основную долю российских поставок в Мьянму в первом квартале 2025 года составили нефть, нефтепродукты, измерительные приборы, а импорта - текстиль, обувь и изделия из кожевенного сырья.
На встрече стороны обсудили различные направления сотрудничества, включая торговлю, энергетику, инфраструктурные проекты и трудовую миграцию.
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо заявил, что страна готова привлекать российские компании к работам на шельфе Мьянмы, в частности для повышения выработки уже истощенных месторождений нефти и газа.
Стороны также договорились активизировать работу по заключению соглашений о реадмиссии и организованном наборе трудовых мигрантов. "Первые высококвалифицированные специалисты уже заехали в Казань и Приморье. Компании высоко оценили навыки и уровень образования специалистов из Мьянмы", - говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждается сотрудничество в сфере телекоммуникаций, включая покрытие территории Мьянмы базовыми станциями мобильной связи российского производства. "Это решение позволит укрепить технологический суверенитет региона", - подчеркивает Минэкономразвития.
Ожидается, что часть договоренностей будет закреплена в ходе подписания документов на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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